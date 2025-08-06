Samsung’un Edge serisi, her yıl tasarım ve donanımda yapılan küçük dokunuşlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeni modellerde ise kullanıcı beklentileriyle teknik sınırlamalar arasındaki denge öne çıkıyor. Galaxy S26 Edge ile birlikte bu denge, yeniden tartışma konusu olacak gibi görünüyor.

Samsung’un önümüzdeki yıl tanıtacağı Galaxy S26 Edge hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Yeni model, S25 Edge’e kıyasla daha ince bir tasarıma sahip olacak ancak batarya tarafında yalnızca küçük bir artış sunacak.

Galaxy S26 Edge, 4.200 mAh kapasiteli bir batarya ile gelecek. Bu da S25 Edge’teki 3.900 mAh’lik bataryaya göre yalnızca 300 mAh’lik bir artış anlamına geliyor. Buna rağmen telefonun kalınlığı 5,5 mm’ye düşmüş durumda, yani önceki modelden 0,3 mm daha ince olacak.

Samsung Galaxy S26 Edge'in merak edilen detayları netleşti

Daha önce bazı kaynaklar, S26 Edge’in 4.400 mAh batarya ile geleceğini öne sürmüştü. Bu iddia gerçekleşmedi ancak Samsung’un bataryayı 4.000 mAh sınırının üzerine çıkarmış olması yine de dikkat çekici. Öte yandan Galaxy S26 Ultra modeli, önceki gibi 5.000 mAh bataryayla yoluna devam edecek.

Apple tarafında ise işler biraz farklı ilerliyor. iPhone 17 Pro, daha büyük bir batarya için kalınlaşırken, ince tasarım sevenler için sadece iPhone 17 Air sunulacak. Her iki şirket de batarya ömrünü uzatmak için yapay zekâ destekli yazılımlara güveniyor. Bu arada, iPhone 17 Air’in sadece 2.900 mAh’lik bir bataryayla geleceği konuşuluyor.

Galaxy S25 Edge, batarya testlerinde beklentilerin üzerinde bir performans göstermişti. Bu nedenle S26 Edge’in de yazılımla desteklenerek biraz daha uzun kullanım süresi sunması muhtemel. Ancak bu küçük fark, mevcut S25 Edge kullanıcıları için yükseltmeye değer bulunmayabilir.

Galaxy S26 Edge, daha ince bir tasarımla ve ufak bir batarya artışıyla geliyor. Ancak bu yeniliklerin, S25 Edge kullanıcıları için anlamlı bir fark yaratması beklenmiyor. Genel kanı ise Edge serisinin daha çok tasarımı ön planda tutan kullanıcıları hedeflediği yönünde.