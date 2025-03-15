Samsung, Galaxy telefonlar için geliştirdiği Game Booster+ uygulamasını duyurdu. Yeni özellikler arasında oyun kontrol ve GPU ayarları yer alıyor.

Samsung, Galaxy telefonlarda oyun deneyimini bir adım öteye taşıyan Game Booster+ uygulamasını duyurdu. Şu an için sadece Kore'de kullanılabilen bu yeni özellik, Good Lock modülü olarak çalışıyor ve oyun severlere performans ayarlarını daha detaylı özelleştirme imkanı sunuyor. Global olarak ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmese de, yakında daha fazla kullanıcıyla buluşması bekleniyor.

Samsung, Galaxy telefonlarda oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan Game Booster+ uygulamasını duyurdu. Peki, bu yeni özellik neler sunuyor? İşte detaylar!

Samsung, Game Booster+ ile oyunculara daha fazla kontrol sunuyor

Samsung'un daha önce sunduğu Game Booster özelliği, oyun performansını artırmaya yönelik çeşitli ayarlar yapma imkanı sağlıyordu. Yeni Game Booster+ ise bu özellikleri genişleterek, kullanıcıların oyun kontrollerini özelleştirmesine, grafik işlemci ayarlarını değiştirmesine ve uygulamaları oyun olarak sınıflandırmasına olanak tanıyor.

Uygulamanın üç temel özelliğe sahip olduğu paylaşıldı. Bunlar; oyun kumandası tuşlarını yeniden atama, GPU ayarlarını değiştirme ve oyun kategorisi ayarları olarak sıralandı. Oyun kumandası tuşlarını özelleştirme seçeneği ile kullanıcıların farklı oyun türleri için dört ayrı profil oluşturmasına imkan tanındı. GPU ayarları bölümünde PreTransform ve Texture Filter olmak üzere iki farklı seçenek sunuldu. PreTransform’un, Vulkan oyunlarında ekran döndürme işlemlerini daha akıcı hale getirdiği, Texture Filter’ın ise doku kalitesini artırdığı belirtildi. Ayrıca sistem tarafından oyun olarak algılanmayan uygulamaların, manuel olarak oyun kategorisine eklenmesine olanak sağlandığı aktarıldı.

Samsung’un Game Booster+ uygulamasını şu an için yalnızca Galaxy Store’un Kore sürümü üzerinden kullanıma sunduğu aktarıldı. Ancak bazı kullanıcıların, uygulamanın APK dosyasını çıkararak farklı bölgelerde kullanılmasını sağladığı bildirildi. Uygulamanın global olarak ne zaman sunulacağına dair resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Öte yandan resmi olmayan kaynaklardan indirilen dosyaların güvenlik riskleri taşıdığına dikkat çekilerek kullanıcıların sadece güvenilir platformlardan indirme yapmaları gerektiği vurgulandı.