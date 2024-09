Samsung, Gelecek Hafta İlk "Chromebook Plus"ını Tanıtabilir

Samsung, yakın zamanda ilk defa bir Chromebook Plus tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung uzun zamandır yeni bir premium Chromebook piyasaya sürmüyor. Firma en son 2021 yılında Chromebook 2'yi piyasaya sürmüştü. Yaklaşık dört yıllık aranın ardından Samsung yeni bir Chromebook ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Gelen haberlere göre yeni modelin ismi Samsung Galaxy Chromebook Plus olacak. Ayrıca bu model gelecek hafta tanıtılacak. Böylece Samsung yıllar sonra Chromebook serisini hem de tarihindeki ilk Plus modeli ile canlandırmış olacak. Geçtiğimiz yıl Google da Chromebook serisindeki ilk plus modelini piyasaya sürmüştü. Plus ibaresini model isminde kullanmak için üreticilerin belirli şartları karşılamaları gerekiyor.

Kod adı Xol

Samsung'un yeni premium modelinin kod adının Xol olduğu belirtiliyor. Bu modelle ilgili söylentiler aslında uzun zamandır kulislerde dolaşıyordu. Cihazın çıkışına kısa bir süre kaldığı ifade edilmesine rağmen özellikleri ise henüz bilinmiyor. Yine de plus ibaresi, üst düzey bir cihaz olacağına işaret ediyor. Dizüstü bilgisayarın asistan düğmesine sahip olması da bekleniyor.

Son dönemde üst düzey cihazlarda sık sık gördüğümüz Google Gemini'ın da bu modele entegre olması bekleniyor. Söylentilerin doğru çıkması durumunda yeni modeli gelecek hafta göreceğiz. Olası tanıtım ile birlikte de Samsung Galaxy Chromebook Pro'nun teknik özelliklerini de öğrenmiş olacağız.

Daha önce Google, Acer gibi firmalar Chromebook Plus dizüstü bilgisayarlar tanıtmıştı. Samsung'un da dönüşüyle birlikte bu alanda daha kıyasıya bir rekabet görebiliriz.