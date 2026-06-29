Samsung Katlanabilir Telefonlarda Yeni Döneme Giriyor: Ekranı “Katlamayı” Bırakıp Artık “Rulo” Yapacağız!

Samsung, katlanabilir telefonlarda yeni bir form faktörünü daha hayatımıza sokmaya hazırlanıyor.

Katlanabilir ekranlı telefonların hayatımıza girişi sanki dün gibi ama her geçen yıl yenileri gelmeye devam ediyor. Samsung da Galaxy Fold serisiyle hayatımıza soktuğu katlama alışkanlığını bir adım öteye taşımaya kararlı.

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İddialara göre şirket, bu kez de rulo gibi kıvrılıp açılabilen yepyeni bir akıllı telefon form faktörünü gerçeğe dönüştürmeye hazırlanıyor.

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Cepte telefon, masada tablet

Sektörden gelen bilgilere göre Samsung, ekranı rulo gibi sarılabilen bu fütüristik cihazı 2028 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi hedefliyor. Üstelik bu tarih, şirketin katlanabilir telefon pazarındaki 10. yılına denk gelecek.

Keza bu, sadece bir iddiadan ibaret de değil. Şirket içindeki üst düzey bir yönetici, rulo ekran panelleri için geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve resmî görüşmelerin çoktan başladığını doğruladı.

Peki bu cihaz bize ne sunacak?

Pazar araştırma şirketi Omdia’ya göre rulo telefon tamamen açıldığında tam 10 inçlik devasa bir OLED ekrana dönüşecek. 16:9 ekran formatı ve 440ppi gibi yüksek piksel yoğunluğuyla, hem netlikten ödün vermeyecek hem de telefon ile tablet arasındaki sınırları tamamen ortadan kaldıracak.

Samsung, katlanabilir telefon pazarında yıllardır elinde tuttuğu liderliği, rulo ekranlı telefonlarla da sürdürmek istiyor. Sektör analistleri, güçlü tedarik zincirine ve teknolojik öncülüğe sahip olan şirketlerin bu yeni pazarda büyük avantaj yakalayacağını belirtiyor. Yani anlaşılan o ki, 2028'e doğru ilerlerken ceplerimizdeki teknoloji çok daha esnek, çok daha eğlenceli ve kesinlikle çok daha sıra dışı olacak...