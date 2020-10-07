Samsung, LED'li Katlanabilir Ekranlı Telefon Geliştiriyor

Samsung'un 1 Ekim'de onaylanıp yayınlanan bir patenti ortaya çıktı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından onaylanan bu patent, Samsung'un Galaxy Z Fold2 modelini referans alarak LED aydınlatmalı bir katlanabilir ekranlı telefon geliştirdiğini ortaya koyuyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir ekranlı akıllı telefonlar üzerindeki çalışmalarını devam ettiriyor. Kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy Z Fold2 ile tüketicileri etkilemeyi başaran şirket, görünüşe göre biraz daha özelleştirilmiş bir tarzda olan yeni bir katlanabilir ekranlı telefon geliştiriyor. Galaxy Z Fold2 referans alınarak oluşturulan yeni model, Samsung'un menteşe bölümüne LED eklemeye çalıştığını gösteriyor.

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) gönderilen bir patent başvurusuyla ortaya çıktı. 1 Ekim'de onaylanarak yayınlanan patent, Samsung'un LED aydınlatması olan katlanabilir ekranlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi bu telefonun genel tasarımı, Galaxy Z Fold2 ile aynı.

Samsung'un yeni patenti işte böyle görünüyor

Görünüşe göre Samsung, katlanabilir ekranlı telefon tasarımlarına daha etkileyici bir yaklaşım sergilemek istiyor. Bu bağlamda menteşelerin hareketini sağlayan bölüme LED aydınlatmalar ekleyen Samsung, Galaxy Z Fold2'nin ışıklı bir versiyonunu geliştiriyor gibi görünüyor. Ancak bu ışıklandırmanın Samsung'un bir sonraki katlanabilir ekranlı telefonunda kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bilinmiyor.

LED aydınlatmalar, özellikle de oyuncu ekipmanlarının bir parçası haline geldi. Bugün piyasaya sürülen hemen her oyuncu ekipmanı, LED aydınlatmalarla daha çekici bir hale getiriliyor. Samsung'un bu tür bir tasarım üzerinde çalışıyor oluşu da akıllara ister istemez, Samsung'un oyuncular için bir katlanabilir ekranlı telefon geliştiriyor olabileceğini düşündürüyor. Ancak tüm bunlar, ilerleyen süreçlerde netleşecek.