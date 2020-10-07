Samsung Galaxy M31s, Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung'un orta segmentteki en yeni akıllı telefonlarından Galaxy M31s, Türkiye'de ön siparişe açıldı ve fiyatı belli oldu. Cihaz, özellikle kamera kurulumu ve tasarımına kıyasla uygun denebilecek bir fiyat etiketine sahip.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un orta segmentteki en yeni akıllı telefonu olan Galaxy M31s, Türkiye’de ön siparişe sunuldu. Akıllı telefondan beklentisi çok yüksek olmayan, ancak günümüz trendlerinden de uzak kalmak istemeyen tüketicileri hedef alan Galaxy M31s, yüksek bir ekran/gövde oranı ve dörtlü kamera kurulumu sunuyor.

Oldukça ince çerçevelere sahip bir delikli ekran tasarımına sahip olan Samsung Galaxy M31s, bu sayede kullanıcıya oldukça geniş bir kullanılabilir alan sunuyor. Cihazın arkasını çevirdiğimizde ise sol üst köşeye konumlandırılmış dikdörtgen bir kamera modülü içinde yer alan dörtlü kamera ve flaşı görüyoruz.

Gücünü yine Samsung tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli Exynos 9611 işlemcisinden alan Galaxy M31s, Türkiye’de 6 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa sunuluyor. Galaxy M31s’in belkide en dikkat çekici noktası ise 6.000 mAh’lik devasa bir batarya kapasitesine sahip olması.

64 MP’lik bir ana kameraya sahip olan cihaz, 12 MP’lik bir ultra geniş açı, 5 MP’lik bir derinlik sensörü ve 5 MP’lik bir makro kamera ile geliyor. Cihazın önünde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor. Samsung Galaxy M31s, bu kamera kurulumu ile seviyesindeki pek çok cihazın üzerinde bir kamera performansı vadediyor.

Samsung Galaxy M31s özellikleri

Ekran: 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlük, Super AMOLED

İşlemci: 8 çekirdekli Exynos 9611, Mali-G72MP3 GPU

RAM: 6 GB ya da 8 GB (LPDDR4x)

Depolama Alanı: 512 GB'ye kadar microSD destekli 128 GB (UFS 2.1)

Ön Kamera: 32 MP Sony IM616 (f/2.0)

Arka Kamera: 64 MP Sony IMX682 (f/1.8) + 12 MP ultra geniş açılı (f/2.2) + 5 MP derinlik (f/2.2) + 5 MP makro (f/2.4)

Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo

Batarya: 6.000 mAh (25 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI 2.0

Samsung Galaxy M31s fiyatı

An itibarıyla Samsung Online Mağaza’da ön siparişe açılan Samsung Galaxy M31s, 6-16 Ekim tarihleri arasında ön sipariş veren ilk 150 kişiye 200 TL değerinde Samsung+ puanı kazanma şansı sunuyor. Fiyat demişken; mavi ve siyah olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile satışa sunulan Galaxy M31s’in Türkiye fiyatı, 3.499 TL olarak açıklanmış durumda.