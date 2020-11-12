Xiaomi, Yeni Monitör ve Projektörünün Fiyatını Açıkladı

Xiaomi, özellikleriyle tüm oyuncuların ve sinemaseverlerin hayallerini süsleyen 34 inçlik yeni oyuncu monitörü ve 4K projektörünün cüzdanları küstüren Türkiye fiyatlarını açıkladı.

Kısa süre önce Türkiye’de yeni bir lansman etkinliği gerçekleştiren ve bu etkinlik kapsamında Mi 10T ve Mi 10T Pro’nun Türkiye fiyatlarını açıklayan Xiaomi, aynı etkinlikte Mi Kavisli Oyuncu Monitörü 34” ve Mi 4K Lazer Projektör 150” ürünlerini de tanıttı.

Mi Kavisli Oyuncu Monitörü 34”, adından da anlaşılabileceği gibi oyunculara 34 inç büyüklüğünde devasa bir ekranın yanı sıra 3440x1440 piksel WQHD çözünürlük, 144 Hz ekran yenileme hızı, 21:9 en/boy oranı, 1500R ekran kavisi, yüzde 121 sRGB renk gamı, AMD FreeSnyc Premium desteği sunuyor.

Xiaomi’nin oyun deneyimini en üst seviyeye çıkaran monitörü: Mi Kavisli Oyuncu Monitörü 34”

Xiaomi’nin Mi Kavisli Oyuncu Monitörü 34” ile oyun deneyimini en üst seviyede yaşamak isteyen oyunseverleri hedeflediği aşikar. Zira monitörün fiyatı da tam olarak bunu gösteriyor. Xiaomi Mi Kavisli Oyuncu Monitörü 34”ü satın almak isteyen oyun severler, 4.499 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacaklar.

Sinema deneyimini evinizin salonuna getiren ürün: Mi 4K Lazer Projektör 150”

Xiaomi’nin aynı etkinlikte duyurduğu bir başka ürün olan Mi 4K Lazer Projektör 150” ise özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde sinema salonlarına gitmeye gönlü el vermeyenler için sinema seviyesinde bir görsel deneyimi doğrudan evin salonuna getiriyor. Zira bu yeni nesil projektör ile istediğiniz filmi, diziyi ya da farklı bir programı yüksek görüntü kalitesi ve çözünürlüğünde 150 inç büyüklüğünde görüntüleyebiliyorsunuz.

4K Ultra HD sinema kalitesi görüntü vadeden Mi 4K Lazer Projektör 150”, 1600 ANSI lumen gibi oldukça yüksek bir parlaklık, ALPD 3.0 dayanıklı pil, Dolby/DTS-HD stereo hoparlör, Android TV 9.0 ve Google Asistan desteği. Xiaomi Mi 4K Lazer Projektör 150”, sinemaseverler için gerçek anlamda sinema salonu tadında bir deneyim vadediyor olsa da fiyatı için aynı şeyi söylemek zor. Xiaomi’nin Mi 4K Lazer Projektör 150” için açıkladığı fiyat 19.999 TL.