MWC 2019, Samsung adına oldukça verimli geçiyor. Şirket, 5G için ürettiği RF çipleri de bu etkinlikte tanıtacağını duyurdu.

Bugün yayınlanan bir basın açıklamasına göre Samsung, 5G baz istasyonları için ürettiği yeni RF çiplerini MWC 2019'da tanıtacak. Güney Kore merkezli şirket, yenilikçi RFIC'lerin, DAFE ve ASIC bileşenlerinin geliştirilmesi ve 28 ile 39 GHz bant frekanslarıyla birlikte Avrupa'daki 26 GHz bandının üzerini destekleyerek tamamlandığını duyurdu.

Bu yongaların şimdiden benimsenmesi, 5G teknolojisinin geliştirilmesinde, baz istasyonlarının kullanımında ve boyutlarında tasarrufa yol açtığı için önemli rol oynamaktadır.

Samsung'un direktörü Paul Kyungwhoon Cheun: "AR-GE çalışmalarındaki ilerlememiz, 2018'de 36.000 baz istasyonunu aşan 5G'nin ABD ve Kore'de erkenden yaygınlaşmasında başarının anahtarı olmuştur" diyerek sözlerine devam etti: "4'üncü Endüstri Devrimi'nde benimsediğimiz rol, uzun vadede en düşük gecikme süresi ve son derece yüksek hızlar sunarak, hem iş sektörlerinde hem de günlük yaşamda 5G'nin yaygınlaşmasını sağlamak olacak."

Göründüğü üzere Samsung, 5G'nin gelişimi için oldukça hevesli. Geçtiğimiz günlerde yeni cihazı Galaxy S10'u da 5G donanımı ile sunan şirket, bu yeni teknolojiyi erkenden benimseyerek pazarda üstünlük elde etmeyi planlıyor.