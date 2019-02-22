5 Arka Kameralı Nokia 9 PureView, MWC 2019'da Tanıtılacak

Görselleri sızdırılan, benchmark skoru ortaya çıkan ve ha geldi ha gelecek diye beklenen telefon Nokia 9 PureView'un MWC 2019'da tanıtılması bekleniyor.

Nokia’nın beş adet arka kameraya sahip olacak olan telefonu Nokia 9 Pureview, 24 Şubat’ta düzenlenecek olan MWC 2019’da (Mobile World Congress, Mobil Dünya Kongresi) tanıtılacak. Görselleri de sızdırılan telefonun öne çıkan özelliği kamera sayısı olsa da cihaz, donanım tarafında da oldukça güçlü.

Qualcomm Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alacak olan cihazın ekranı 5,5 inç QHD+ olacak. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile gelecek olan telefonun 5G ağ teknolojisini desteklemesi de bekleniyor.

Asıl merak konusu olan kameralara gelecek olursak, ikişer adet 12 MP ve 16 MP değerinde lenslere sahip olacak olan telefonun beşinci kamerası 8 MP olacak. Toplamda 64 MP çözünürlükte fotoğraflar çekebilecek olan kameraların beşi aynı anda fotoğraf çekebilecek. Ayrıca fotoğraf çekileceğinde hangi sensörün kullanılması gerektiğini söyleyecek olan Computational Photography (Hesaba dayalı fotoğrafçılık) modu da bulunacak.

Şirketin kongrede sadece PureView değil aynı zamanda Nokia 4.2, Nokia 3.2 ve Nokia 1 Plus gibi telefonlarını da tanıtması bekleniyor.