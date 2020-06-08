One UI 2.5 ile Samsung Telefonlarda Reklam Gösterilebilir

İddialara göre teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ağustos ayında yayınlanacak One UI 2.5 ile birlikte akıllı telefon kullanıcılarına reklam göstermeye başlayacak. Ortaya çıkan ekran görüntülerinden anladığımız kadarıyla bu reklamlar kilit ekranında veya uygulamalarda kullanıcıları karşılayacak.

Giriş seviyesinden amiral gemilerine kadar her bütçeye uygun akıllı telefonlar üreten Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtmayı planladığı Galaxy Note20 ailesi için çalışmalarına devam ediyor. Galaxy Fold 2 ve Galaxy Note20 cihazlarının tanıtılacağı bu etkinlikte aynı zamanda One UI 2.5 yazılım güncellemesinin de ilk kez görülmesi bekleniyor.

İddialara göre 5 Ağustos tarihinde yayınlanacak olan güncelleme, birçok Samsung kullanıcısının canını sıkacak birtakım değişiklikler içerecek. Çevrimiçi ortamda ortaya çıkan görüntüler, firmanın yeni güncellemeyle birlikte telefonlarda reklam göstermeye başlayacağına işaret ediyor. Söylentiye göre reklamlar; Galaxy S ve Galaxy Note gibi amiral gemisi serisi cihazlarda değil, Galaxy A ve Galaxy M serisi gibi düşük fiyatlı cihazlarda gösterilecek.

Kullanıcılar, kilit ekranındaki 15 saniyelik reklamın bitmesini bekleyecek:

Yukarıdaki görselde cihazın kilit ekranında bir reklam gösterildiğini görüyoruz. Kilit ekranındaki bu reklamlarda 15 saniyelik bir zamanlayıcı bulunuyor ve kullanıcıların cihazın kilidini açabilmeleri için reklamın süresinin dolmasını beklemeleri gerekiyor. Bu da Samsung kullanıcılarının telefonlarını kullanmaya başlamadan önce 15 saniye boyunca reklam izleyeceği anlamına geliyor.

Öte yandan uygulama içinde gösterilen reklamlara gelecek olursak burada da benzer bir uygulamaya gidileceğini görebiliyoruz. Bu noktada hemen sağdaki ekran görüntüsü, ‘Hava Durumu’ uygulaması içerisinde reklamların nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Benzer reklamların Müzik, Telefon, Bixby vb. gibi diğer Samsung uygulamalarında da görüneceği söyleniyor.

Xiaomi, Realme ve Vivo gibi birçok Çinli firma, bütçe dostu cihazlarının sistem uygulamalarında reklamlara yer verebiliyor ancak bu durum kullanıcıların yoğun eleştirilerine yol açıyor. Bu noktada Samsung’un da gerçekten benzer bir uygulamaya gidip gitmeyeceğini görmek gerçekten ilginç olacak. Yazımızı noktalamadan önce bu söylemlerin şimdilik yalnızca iddiadan ibaret olduğunu tekrardan hatırlatalım.