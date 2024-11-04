One UI 7'nin beta sürümünde, Apple Intelligence'ın sevilen özellikleri arasında yer alan bildirim özetleme özelliği tespit edildi. Samsung, yeni özelliği "AI Bildirimleri" olarak isimlendirecek.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iOS 18.1 ile iPhone'lara yapay zekâ özellikleri getirdi. Bu özelliklerden bir tanesi de uygulama bildirimlerinin yapay zekâ tarafından özetlenebilmesiydi. Gelen son haberler, Samsung telefon kullanıcılarının da çok yakında bu özelliğe kavuşacaklarını gözler önüne seriyor.

One UI 7'nin beta sürümünde vakit geçiren bazı kullanıcılar, Samsung'un "AI Bildirimleri" olarak isimlendirdiği yeni özelliğini deneyimleme fırsatı yakaladılar. Yapılan incelemeler, bu özelliğin bir uygulamadan gelen bildirimi değiştirip, yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir versiyonunu sunacağını gözler önüne serdi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde yapay zekâ tarafından özetlenmiş bildirimler görecekler.

Sadece amiral gemisi modellerde bulunabilir

*iOS 18'in bildirim özetleme yeteneği böyle görünüyordu.

Chun Bha tarafından yapılan açıklamaya göre bu özellik, en azından ilk aşamada sadece amiral gemisi telefonlara özel olacak. Orta segment cihazların bu özelliğe daha sonraki aşamada kavuşmaları muhtemel. Öte yandan; AI Bildirimleri özelliğinin şimdilik sadece Korece dil desteğine sahip olduğunu da söyleyelim. Bunun kapsamının One UI 7'nin kararlı sürümü ile değişip değişmeyeceği de belli değil.

Samsung cihazlara gelecek AI Bildirimleri özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.