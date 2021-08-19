Samsung'un son teknoloji akıllı telefon, kulaklık, tablet, televizyon ve diğer ürünlerini satın alırsanız kaç TL ödemeniz gerekirdi? İşte tam donanımlı Samsung ürünlerinden oluşan bir ekosistem kurmak için ödemeniz gereken miktar.

Piyasada akıllı telefon üreten onlarca teknoloji şirketi olmasına karşın kullanıcılara baştan sona tam bir ekosistem sunabilen yalnızca birkaç marka bulunuyor. Bu noktada tam donanımlı bir Android ekosistemi kurmak isteyen kullanıcıların tercih edebileceği markaların başındaysa Samsung geliyor. Zira firmanın ürün gamında dizüstü bilgisayarlardan akıllı saatlere, akıllı telefonlardan kulaklıklara birçok ürün bulunuyor.

Peki, Samsung'un tüm bu son teknoloji ürünlerini satın almaya kalksanız ne kadar ödemeniz gerekirdi? Bu içeriğimizde bir kullanıcının ihtiyaç duyabileceği Samsung imzalı son teknoloji televizyon, akıllı telefon, tablet, kulaklık ve kılıf için ne kadar ödeyeceğine yakından bakacağız. Listeye geçmeden belirtelim, Samsung çok farklı alanda ürün üretiyor. Bu listemizde beyaz eşya gibi farklı Samsung ürünlerine yer vermedik. Listemizi mobil ve TV ağırlıklı teknolojilerin birleşimiyle bir araya getirdik.

Hazırladığımız bu içeriğin benzerlerini Huawei ve Apple için de yapmıştık.

Son teknoloji Samsung ürünleri ve fiyatları:

TV : QN900A Neo QLED 8K Smart TV (85") / 91.999 TL

: QN900A Neo QLED 8K Smart TV (85") / 91.999 TL Telefon : Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB / 21.999 TL

: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB / 21.999 TL Tablet : Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 256 GB / 8.299 TL

: Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 256 GB / 8.299 TL Akıllı saat : Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm) / 2.999 TL

: Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm) / 2.999 TL Kılıf : Galaxy Tab S7+ Klavyeli Tablet Kılıfı / 2.499 TL

: Galaxy Tab S7+ Klavyeli Tablet Kılıfı / 2.499 TL Kulaklık : Samsung Galaxy Buds Pro / 1.499 TL

: Samsung Galaxy Buds Pro / 1.499 TL Toplam fiyat: 129.294 TL

QN900A Neo QLED 8K Smart TV (85") Akıllı TV

Çıkış tarihi: 2021

Bugün son teknoloji Samsung ürünlerinden oluşan bir ekosistem kurmaya kalkarsanız, en fazla para ödeyeceğiniz ürünlerin başında geçtiğimiz nisan ayında duyurulan QN900A Neo akıllı televizyon geliyor. 65 inç, 75 inç ve 85 inçlik modelleri bulunan akıllı televizyonun 85 inçlik en üst modeli, Samsung'un web sitesinde 91.999 TL'den satışa sunuluyor.

Elbette, 91.999 TL'lik bir televizyon aldığınızda bir televizyonda bulunabilecek tüm özelliklere de sahip oluyorsunuz. Bunlar arasında 8K çözünürlük, 8K Neo Quantum işlemci ve sonsuz ekran gibi özellikler yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB

Çıkış tarihi: 2021

Samsung'un yeni göz bebeği olan katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold 3 5G, Güney Koreli teknoloji devinin mevcut en pahalı akıllı telefonu konumunda yer alıyor. Gücünü 5 nm'lik üretim sürecinden çıkan Snapdragon 888 yongasından alan akıllı telefon; 12 GB RAM, 5G bağlantı, S Pen desteği ve sonsuz katlanabilir ekran da eklenince 21.999 TL gibi bir fiyat etiketinden satışa sunuluyor.

Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 256 GB

Çıkış tarihi: 2020

Bir Samsung ekosistemi kurup da içerisine bir bilgisayar eklememek olmazdı herhalde. 'Bilgisayar' dedik zira Samsung'un geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Tab S7+ tableti; 2800x1752p 120 Hz ekran, S Pen desteği, Qualcomm Snapdragon 865+ yonga ve 10.090 mAh'lik bataryasıyla bir dizüstü bilgisayarın yapabileceği her şeyi zorlanmadan yerine getirebiliyor. Dizüstü bilgisayarları kıskandıran bu tabletin satış fiyatı ise 8.299 TL.

Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm)

Çıkış tarihi: 2021

Bir ekosistem kurmak istiyorsanız bunun olmazsa olmaz parçalarından biri de şüphesiz akıllı saatler. Bu noktada elinde pek çok alternatif bulunan Samsung, en güncel Galaxy Watch4 akıllı saat ailesini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Paslanmaz çelik gövde, LTE / Bluetooth, 1,4 inçlik Super AMOLED ekran, Exynos W920 yonga, 1,5 GB RAM ve 16 GB depolamayla birlikte gelen Galaxy Watch4 Classis (46 mm), 2.999 TL'lik fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Galaxy Tab S7+ Klavyeli Tablet Kılıfı

Çıkış tarihi: 2020

Tableti aldıysak sıra aksesuara geldi. Bu noktada tercih edebileceğiniz en pahalı tablet aksesuarı, 2.499 TL'lik fiyatıyla Galaxy Tab S7+ için üretilen klavyeli tablet kılıfı oluyor. İhtiyaç duyanlar için işlevsel bir ürün olan kılıf, tek bir dokunuşla tableti dizüstü bilgisayara çeviriyor.

Samsung Galaxy Buds Pro

Çıkış tarihi: 2021

2021 yılının ilk Unpacked etkinliğinde duyurulan Samsung Galaxy Buds Pro, Güney Koreli firmanın şimdiye dek tanıttığı en üstün kablosuz kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Çift yönlü hoparlör, aktif gürültü engelleme, Bluetooth 5.0, 3 adet mikrofon, IPX7 suya dayanıklılık ve şarj kutusuyla 28 saate varan pil ömrüne sahip olan kulaklık, 1.499 TL'lik etiket fiyatına sahip.

Ürünlerin toplam ABD fiyatı ne kadar?

TV : QN900A Neo QLED 8K Smart TV (85") / 8.499 dolar

: QN900A Neo QLED 8K Smart TV (85") / 8.499 dolar Akıllı telefon : Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB / 1.799 dolar

: Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256 GB / 1.799 dolar Tablet : Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 256 GB / 929,99 dolar

: Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi 256 GB / 929,99 dolar Akıllı saat : Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm) / 429,99 dolar

: Samsung Galaxy Watch4 Classic (46 mm) / 429,99 dolar Kılıf : Galaxy Tab S7+ Klavyeli Tablet Kılıfı / 199 dolar

: Galaxy Tab S7+ Klavyeli Tablet Kılıfı / 199 dolar Kulaklık : Samsung Galaxy Buds Pro / 169,99 dolar

: Samsung Galaxy Buds Pro / 169,99 dolar Toplam fiyat: 12.027 dolar

Son teknoloji ürünlerle donatılan Samsung ekosisteminin toplam fiyatı ülkemizde 129 bin 294 TL olurken, ABD'de yaşayan bir kişinin tüm bu ürünlere ödemesi gereken para ise 12.027 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Dolar kuru bir yana, ülkemizde uygulanan vergiler de eklenince aynı ürünlerin fiyatı iki ülkede ne yazık ki yaklaşık 30 bin TL fark ediyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.