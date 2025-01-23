Samsung'un 'Galaxy Unpacked' Etkinliğinde Yaptığı Tüm Duyurular

Samsung'un bu yılki Galaxy Unpacked etkinliği sona erdi. Etkinlikte yer alan tüm duyuruları sizler için derledik.

Samsung'un bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğini geride bıraktık ve etkinliğe amiral gemisi serisi Galaxy S25'in yanı sıra birçok yeni duyuru damga vurdu.

Samsung Galaxy S25 ve Galaxy S25+ tanıtıldı

Samsung'un merakla beklenen yeni Galaxy S25 serisi lansmanı gerçekleşti ve şimdiye dek yılın en iddialı telefonlarına ev sahipliği yapacak serinin dikkat çeken iki modeli Galaxy S25 ve Galaxy S25+ için tüm detaylar gün yüzüne çıktı.

Serideki en iddialı model olan Galaxy S25 Ultra'nın yanı sıra kullanıcıların bir diğer göz bebekleri Galaxy S25 ve Galaxy S25+, tıpkı Galaxy S25 Ultra gibi etkileyici yapay zekâ özelliklerine sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra tanıtıldı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da serinin en göz alıcı modeli Galaxy S25 Ultra oldu.

Samsung Galaxy S25 Ultra, hem sunmuş olduğu donanım hem de yapay zekâ özellikleriyle bir akıllı telefondan bekleyebileceğiniz hemen hemen her şeyi sunuyor.

Samsung Galaxy S25 Edge tanıtıldı

Samsung etkinlikte bir sürprize imza attı ve yeni ince telefonu Samsung Galaxy S25 Edge'i ilk kez görücüye çıkardı.

Samsung, Edge markası adı altında en son telefonunu S7 Edge adıyla piyasaya sürmüştü. Yıllar sonra Samsung telefonlar arasına geri dönen Edge markası, aynı zamanda en ince Samsung modeli olma niteliği taşıyacak.

Samsung Galaxy S25 serisine gelecek yapay zekâ özellikleri tanıtıldı

Lansmana Samsung Galaxy S25 serisi ile birlikte bu seriye gelecek olan bir dizi yapay zekâ özelliği damga vurdu.

En yeni amiral gemisi serisi, kullanıcıların ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde belirleyip harekete geçerek, daha öncelerde birkaç adım gerektiren görevleri kolaylaştıran mükemmel özelliklere sahip olacak.

Samsung Galaxy S25 serisinde Gemini'ye özel tuş bulunacak

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğine yeni telefonların yanı sıra Google ile iş birliği içerisinde hayata geçirilen gelişmeler de damga vurdu.

Gemini, Samsung Galaxy S25 serisinde yalnızca bir tuş uzağınızda olacak.

Samsung ve Google artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştiriyor

Samsung ve Google, artırılmış gerçeklik (AR) dünyasına birlikte adım atıyor.

İki şirketin üzerinde çalışacağı bu yeni ürüne ilk olarak Samsung'un Galaxy S25 serisini tanıttığı Galaxy Unpacked etkinliğinde değinildi.

Samsung Galaxy S25 serisinde Gemini tek bir komut ile birden fazla uygulamada çalışabilecek

Samsung, yapay zekâ destekli asistanı Gemini'nin artık tek bir komutla birden fazla uygulamada görev gerçekleştirebildiğini duyurdu.

Bu yeni güncelleme ilk olarak Samsung'un Galaxy S25 serisinde kullanılabilecek ve Samsung’un bu yeni modelleri Gemini’yi varsayılan cihaz içi asistan olarak sunacağı ilk telefonlar olacak.

Peki siz etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşılayabildi mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.