Samsung'un Galaxy S10 İçin Aldığı Ekran Patentleri

Samsung, Galaxy S10 ile birlikte akıllı telefon piyasasını yeni bir yola sokabilir. Şirketin bu konuda en fazla üzerinde durduğu konu ise tartışmasız bir şekilde ekran tasarımı.

Samsung, 2019 yılının ilk aylarında Galaxy S serisinin 10. yıl özel telefonu Galaxy S10’u resmi olarak tanıtacak. Cihaz özellikleri hakkındaki bilgiler hala spekülasyonlardan ibaret olsa da Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlenen lansman etkinliği ile birlikte Galaxy S10’un tasarım dili olması beklenen Infinity-O tasarımı ve yine Galaxy S10’un arayüzü olması beklenen One UI’ı tanıttı.

Samsung’un Infinity-U, Infinity-Y ve Infinity-O adında üç yeni akıllı telefon ekran tasarımı tanıtması, şirketin gelecek yıldan itibaren en azından amiral gemisi segmentinde klasik Infinity Display tasarımı bırakacağı yönünde yorumlandı. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nde (WIPO) ortaya çıkan yeni bir patent, tasarım konusundaki beklentileri netleştirdi.

WIPO’da yer alan patent görselleri, Samsung’un ekran köşeleri, kenar kavisleri ve kameranın konumu konusunda farklı çözümleri göz önünde bulundurduğunu gösteriyor. Örneğin en yukarıda görmüş olduğunuz görselde Model A, Galaxy S9’un ekranını andırırken Model D, S7 ve önceki modellerin ekranına benziyor.

Galaxy S10’un Şubat ayı sonunda tanıtılması bekleniyor. Lansmana bu kadar kısa süre kalmışken Samsung’un ekran gibi önemli bir konuda hala kararsız olması beklenemez. Dolayısı ile bu patent belgeleri gelecek Galaxy akıllı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlasa da Samsung, Galaxy S10 ekranının hangisi olacağına çoktan karar vermiş olmalı.