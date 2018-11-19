  • Samsung'un Katlanabilir Ekranlarının Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un Patentini Aldığı Katlanabilir Ekranların Tasarımları Ortaya Çıktı

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Samsung'un çok yakında hayatımıza girecek katlanabilir ekranlı yeni telefonları hakkında her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor.

Samsung'un, yarın Seul'de gerçekleşecek olan Samsung Developer Day konferansında katlanabilir akıllı telefonlar hakkında yeni bilgiler açıklayacağı konuşuluyor.
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Samsung'un mobil şefi DJ Koh, şirketin gelecekteki planları hakkında çeşitli açıklamalar yaptı. Gelecek yılın önceki yıllara göre daha başarılı geçeceğini ve Galaxy S10 üçlüsü ve katlanabilir Galaxy F serisi telefonlar ile bu başarıyı yakalayabileceklerini ifade eden Koh, Samsung'un bundan sonra her yıl yeni bir katlanabilir ekranlı telefon üreteceğini de sözlerine ekledi. 
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San Francisco'daki Expo konferansında ortaya çıkan patentli katlanabilir prototipler bize cihaz hakkında yeni bilgiler veriyor. LetsGoDigital tarafından bulunan patentli tasarımlar, görünüşe göre ekranı ikiye bölen bir katlama tasarımına sahip. Aşağıdaki katlanabilir telefon şemalarındaki "Hologram cihazı" ve "Projektör" girişlerinin ne anlama geldiği ise kimse tarafından bilinmiyor. Samsung'un yeni katlanabilir ekranlı akıllı telefonları önümüzdeki yıl piyasada olacak.

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Samsung-foldable-phone-model-design-patents_id111153
Etiketler: samsung, akıllı telefon, katlanabilir ekran
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