Samsung Group'a liderlik eden Jay Y. Lee, hisse senedi sahtekarlığı suçlamaları ile pazartesi günü (bugün) hakim karşısına çıkacak. Lee'nin rüşvet skandalı sonrası girdiği hapisten 2 yıl önce kavuştuğu özgürlüğe, kanun dışı eylemler ve hisse senedi manipülasyonu sebebiyle veda etmesi bekleniyor.

Daha önce rüşvet skandallarından dolayı hapse atılan Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un fiili lideri Jay Y. Lee, şimdi de hisse senedi sahtekarlığı nedeniyle mahkemelik oldu ve ceza alma ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

51 yaşındaki Lee, pazartesi günü (bugün) TSİ sabah 10.30’da gerçekleştirilecek mahkeme öncesinde Seul mahkemesi önünde koronavirüs tedbirleri dahilindeki maskesi ve koyu renkli takım elbisesiyle görüntülendi. Gazeteciler tarafından soru bombardımanına tutulan Lee, sessizliğini korumayı tercih etti.

Samsung'un fiili lideri, rüşvet skandalıyla hapis cezasına çarptırılmıştı

2014 yılında kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden babasının ardından Samsung Group’un fiili lideri olan Lee, Güney Kore gayri safi milli hasılasının %12’sini oluşturan teknoloji devi Samsung’a yönelik olumlu algılara gölge düşürmüştü. Lee’nin kararın sonuçlanması sonrasında pazartesi günü (bugün) ya da salı günü erken saatlerde tutuklanarak hapse gönderilmesi bekleniyor.

Mahkemede varılacak karara göre Lee, incelemeler devam ederken 20 gün tutuklu kalabilir. İncelemenin sonucuna göre Lee, 6 ay hapse gönderilebilir. Daha önce rüşvet skandalı ile 1 yıl kadar hapis cezasına çarptırılan Lee ile ilgili verilecek karar, sektör tarafından da yakından takip ediliyor.

Bununla beraber Lee'nin durumu, firmaya yatırımlarda bulunan isimleri pek etkilemişe benzemiyor. Bunun sebebi olarak ise firmanın daha önce de benzer bir karşı karşıya kalmasına rağmen sahip olduğu profesyonel ekip sayesinde başarılı bir şekilde büyümeye devam etmiş olması gösteriliyor.