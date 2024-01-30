Samsung, 2025 yılından sonra daha gelişmiş yapay zekâ özelliklerini ücretli olarak sunmaya hazırlanıyor.

Samsung'un Mobil Müdürü T.M. Roh, firmanın Galaxy AI adlı yapay zekâ teknolojileri ve bu özeliklerin finansal geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Buna göre özellikler, 2025 yılından sonra ücretli olma potansiyeline sahip. Yapay zekâ araçları, ücretini ödeyen kullanıcılara açık olabilir.

ET Telecom'a açıklama yapan Roh, yaptığı açıklamada Galaxy S24 serisinde tanıtılan Galaxy AI hakkında bilgiler verdi. Roh, firmanın Galaxy AI için yaptığı devasa yatırıma rağmen bu özelliklerin 2025 yılına kadar tüketicilere ücretsiz olarak sunulmaya devam edileceğini ifade etti. 2025 sonrası için ise Samsung dahil kimsenin net bir fikri bulunmuyor.

Gelişmiş yapay zekâ özellikleri ücretli olabilir

Roh'tan gelen açıklamada Samsung'un, Galaxy AI için 2025 yılı sonrasına yönelik bir karar almadığı ortaya çıktı. Yine de gelecekte gelişmiş Galaxy AI özelliklerinin ücretli aboneliklerle kullanılabileceğine dair ipuçları verdi. Roh, "Analizimize göre mobil yapay zekâya yönelik çeşitli ihtiyaçlar var. Yani yapay zekâ yeteneklerini ücretsiz olarak kullanmaktan memnun olacak tüketiciler olacak. Bir de daha da güçlü yapay zekâ isteyecek ve hatta bunun için ödeme yapacak müşteriler de olabilir. Dolayısıyla gelecekte karar alırken gelecekteki kararlarımızda tüm bu faktörleri dikkate alacağız." dedi.

Samsung'un bu konuda karar vermek için önünde oldukça uzun bir zaman var ve firma da bu dönemde yapay zekâ özelliklerinin ne kadar talep göreceğini tespit edebilecek. Samsung, Galaxy Help'in Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Fold 5, Flip 5, Tab S9 serisi gibi cihazlara da bu yılın ilk yarısında geleceğini de açıklamıştı. Koreli teknoloji devi böylece 100 milyon Galaxy AI cihaz hedefini tutturabilmesi bekleniyor.

Samsung'un tanıttığı yapay zekâ özellikleri için: