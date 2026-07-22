Samsung, Çok İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Destekli Kişisel Sağlık Asistanı Duyurdu!

Samsung, sağlık uygulamasına entegre edeceği yapay zekâ destekli kişisel sağlık asistanı Health Assistant’ı resmen duyurdu.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Samsung, yapay zekâ teknolojilerini ürünlerine ve hizmetlerine entegre eden firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, sağlık konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak yapay zekâ destekli bir sağlık asistanı duyurdu.

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Health Assistant ismi verilen bu özellik, firmanın sağlık uygulaması Samsung Health ekosistemi için tasarladığı ve şirketin "ilk tam entegre yapay zekâ destekli kişisel sağlık asistanı" olarak tanımladığı bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Peki tam olarak ne işe yarıyor?

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Samsung’un yeni sağlık asistanı neler sunacak?

Tamamen entegre yapay zekâ mimarisiyle çalışan bu yeni sistem, ABD sınırları içerisindeki uygun Samsung Health kullanıcıları için beta erişimine açıldı. Şirket, yeni servis ile kullanıcıların genel sağlık ve zindelik hedeflerine daha kolay ulaşmalarını hedefliyor.

Günümüz mobil cihazları kullanıcıların sağlık verilerini kesintisiz toplayabilse de bu verileri tek bir tabloda anlamlandırmak kullanıcılar için güç olabiliyor. Samsung Health Assistant tam da bu noktada devreye girerek, kullanıcıların kendi sağlık durumları hakkında soru sormalarına ve detaylı, kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyelerine erişmelerine imkân tanıyor. Sistem yalnızca sayısal verileri göstermekle kalmayıp, kullanıcı ile etkileşimli bir sağlık diyaloğu kuracak yapıda da tasarlanmış.

Health Assistant mimarisi, Samsung Health platformunun "beş temel sağlık sütunu" olarak adlandırdığı alanlardan besleniyor. Bunlar; uyku verileri, fiziksel aktivite, beslenme, bilinçli farkındalık ve hayati unsurlardan oluşuyor. Yapay zekâ, bu beş farklı kaynaktan gelen karmaşık sağlık verilerini toplayarak bunları anlamlı ve uygulanabilir analizlere dönüştürüyor. Sistemin sunduğu en büyük avantajlardan biri, farklı parametrelerin birbirini nasıl etkilediğini açıklayabilmesi. Örneğin yetersiz uykunun gün içindeki vital değerlere veya fiziksel aktivite kapasitesine etkisini doğrudan analiz edebiliyor, kullanıcıların normal şartlarda gözden kaçırabileceği kalıpları, eğilimleri ve kritik sinyalleri tespit edebiliyor.

Firma, Health Assistant tarafından sunulan yüksek kaliteli önerilerin, uzman hekimlerden ve sertifikalı sağlık koçlarından oluşan bir ekip tarafından doğrulandığını ve onaylandığını belirtmiş. Özelliğin ilerleyen dönemde daha da iyileştirileceği de eklenmiş. Firma, gelecekte Health Assistant’a davranış değişikliği yoluyla hedeflere ulaşmayı sağlayacak koçluk yetenekleri ve kilo yönetimi gibi ilave hizmetler eklemeyi hedefliyor.