Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Samsung, Çok İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Destekli Kişisel Sağlık Asistanı Duyurdu!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Samsung, sağlık uygulamasına entegre edeceği yapay zekâ destekli kişisel sağlık asistanı Health Assistant’ı resmen duyurdu.

Samsung, Çok İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Destekli Kişisel Sağlık Asistanı Duyurdu!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip olan Samsung, yapay zekâ teknolojilerini ürünlerine ve hizmetlerine entegre eden firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, sağlık konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak yapay zekâ destekli bir sağlık asistanı duyurdu.

Health Assistant ismi verilen bu özellik, firmanın sağlık uygulaması Samsung Health ekosistemi için tasarladığı ve şirketin "ilk tam entegre yapay zekâ destekli kişisel sağlık asistanı" olarak tanımladığı bir hizmet olarak karşımıza çıkıyor. Peki tam olarak ne işe yarıyor?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Samsung, Çok İşinize Yarayacak Yapay Zekâ Destekli Kişisel Sağlık Asistanı Duyurdu!
sam

Samsung’un yeni sağlık asistanı neler sunacak?

sam

Tamamen entegre yapay zekâ mimarisiyle çalışan bu yeni sistem, ABD sınırları içerisindeki uygun Samsung Health kullanıcıları için beta erişimine açıldı. Şirket, yeni servis ile kullanıcıların genel sağlık ve zindelik hedeflerine daha kolay ulaşmalarını hedefliyor.

Günümüz mobil cihazları kullanıcıların sağlık verilerini kesintisiz toplayabilse de bu verileri tek bir tabloda anlamlandırmak kullanıcılar için güç olabiliyor. Samsung Health Assistant tam da bu noktada devreye girerek, kullanıcıların kendi sağlık durumları hakkında soru sormalarına ve detaylı, kişiselleştirilmiş sağlık tavsiyelerine erişmelerine imkân tanıyor. Sistem yalnızca sayısal verileri göstermekle kalmayıp, kullanıcı ile etkileşimli bir sağlık diyaloğu kuracak yapıda da tasarlanmış.

Health Assistant mimarisi, Samsung Health platformunun "beş temel sağlık sütunu" olarak adlandırdığı alanlardan besleniyor. Bunlar; uyku verileri, fiziksel aktivite, beslenme, bilinçli farkındalık ve hayati unsurlardan oluşuyor. Yapay zekâ, bu beş farklı kaynaktan gelen karmaşık sağlık verilerini toplayarak bunları anlamlı ve uygulanabilir analizlere dönüştürüyor. Sistemin sunduğu en büyük avantajlardan biri, farklı parametrelerin birbirini nasıl etkilediğini açıklayabilmesi. Örneğin yetersiz uykunun gün içindeki vital değerlere veya fiziksel aktivite kapasitesine etkisini doğrudan analiz edebiliyor, kullanıcıların normal şartlarda gözden kaçırabileceği kalıpları, eğilimleri ve kritik sinyalleri tespit edebiliyor.

Firma, Health Assistant tarafından sunulan yüksek kaliteli önerilerin, uzman hekimlerden ve sertifikalı sağlık koçlarından oluşan bir ekip tarafından doğrulandığını ve onaylandığını belirtmiş. Özelliğin ilerleyen dönemde daha da iyileştirileceği de eklenmiş. Firma, gelecekte Health Assistant’a davranış değişikliği yoluyla hedeflere ulaşmayı sağlayacak koçluk yetenekleri ve kilo yönetimi gibi ilave hizmetler eklemeyi hedefliyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

Google'ın Merakla Beklenen Özelliği Gemini Spark, Türkiye'de Kullanıma Sunuldu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

OpenAI, GPT-Red'i Duyurdu

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Suno, Siber Saldırıya Uğradı: Yapay Zekânın Eğitildiği Dev Müzik Arşivi Ortaya Çıktı

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

Google, NotebookLM’in Adını Değiştirdi: Karşınızda Yepyeni Adıyla Gemini Notebook!

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

iPhone'larda Çalışabilen İlk Yapay Zeka Modeli Duyuruldu: Apple Nihayet Muradına Erebilir

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...

OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...

Samsung Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

380 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com