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OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...

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OpenAI, yazılım tarafındaki başarısını donanıma taşımaya hazırlanıyor. Son sızıntılar, şirketin ilk yapay zeka cihazının taşınabilir bir akıllı hoparlör olacağını gösteriyor.

OpenAI'nin Yapay Zeka Asistanınız Olacak İlk Cihazı Ortaya Çıktı: Ne Telefon Ne Gözlük...
Deniz Şen Deniz Şen /

ChatGPT ile yapay zeka sektörünü değiştiren OpenAI, şimdi de ilk tüketici elektroniği ürünüyle gündemde. Uzun süredir merak edilen cihaz hakkında ortaya çıkan yeni bilgiler, şirketin akıllı telefon veya akıllı gözlük yerine farklı bir ürün kategorisine yöneldiğini ortaya koyuyor.

Bloomberg kaynaklı son bilgilere göre OpenAI'nin ilk donanım ürünü, ekranı olmayan taşınabilir bir akıllı hoparlör olacak. Cihazın geliştirme sürecinde Apple'ın efsanevi tasarımcısı Jony Ive ve ekibinin de aktif rol aldığı belirtiliyor.

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Taşınabilir 'yapay zeka asistanı'

6 Görsel temsilidir.

OpenAI, kullanıcıların ekranlara bağımlılığını azaltacak ve yapay zekayla daha doğal iletişim kurmasını sağlayacak yeni bir ürün kategorisi oluşturmayı hedefliyor. Taşınabilir yapıda olması beklenen hoparlörün, ev içinde veya dışarıda kullanılabilecek bir yapay zeka asistanı olarak konumlandırılacağı belirtiliyor.

Sızıntılara göre cihazda yalnızca mikrofonlar değil, kamera ve çeşitli sensörler de yer alacak. Böylece yapay zeka kullanıcının çevresini algılayabilecek ve bağlama uygun yanıtlar verebilecek.

Yeni cihazın ChatGPT'nin gelişmiş sesli görüşme yeteneklerini kullanacağı belirtiliyor.

Kullanıcılar cihaz üzerinden sorular sorabilecek, mesaj gönderebilecek, medya içeriklerini kontrol edebilecek ve akıllı ev ürünlerini yönetebilecek. OpenAI'nin amacı, yapay zekayı yalnızca telefon ekranında kullanılan bir araç olmaktan çıkarıp günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirmek olarak gösteriliyor.

Ne zaman tanıtılacak?

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Henüz resmi bir tanıtım tarihi bulunmuyor. Ancak son raporlar cihazın geliştirme sürecinin sürdüğünü ve ilk modelin 2026 sonu veya 2027 döneminde kullanıcılarla buluşabileceğini gösteriyor.

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