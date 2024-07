San Diego Comic-Con 2024 etkinlikleri resmen başladı. Dünyaca ünlü festivalin ikinci günü oldukça hareketli geçti. İşte San Diego Comic-Con 2024'te gerçekleştirilen tüm duyurular.

Dünyanın en çok ilgi gören festivallerinden San Diego Comic-Con etkinlikleri, geçtiğimiz gün resmen başladı. Dünyaca ünlü film yapımcılar, bu etkinlikler kapsamında en yeni projelerini duyuruyorlar. Dün itibarıyla başlayan ve 28 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek etkinlikler, birkaç günün oldukça hareketli geçmesini sağlayacak.

Bu içeriğimizde, San Diego Comic-Con 2024 etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tüm duyurulara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, detaylara geçelim.

San Diego Comic-Con 2024 etkinliklerinde gerçekleştirilen tüm duyurular

İkinci günün duyuruları:

The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın ikinci sezonundan yeni fragman geldi

Amazon Prime Video, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen dizisi The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayımladı. Yayımlanan fragman, yeni sezonla ilgili ipuçları veriyor.

Like a Dragon: Yakuza için ilk tanıtım videosu paylaşıldı

Amazon, bir süredir üzerinde çalıştığı Like a Dragon: Yakuza için ilk tanıtım videosunu paylaştı. Yapım, Kazuma Kiryu'nun hikâyesine odaklanacak.

The Walking Dead: Dead City'nin ikinci sezon fragmanı yayımlandı

Bir dönemlerin efsane dizisi The Walking Dead, son dönemlerde yan dizisi Dead City ile gündemde. İlk sezonuyla büyük ilgi gören The Walking Dead: Dead City'nin ikinci sezonu için yayımlanan fragman, seyircinin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

The Boys, final sezonu ile sona ermeyecek

Amazon Prime Video'nun en popüler yapımlarından bir tanesi olan The Boys ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre The Boys, beşinci sezon ile resmen final yapacak ancak dizi, tam anlamıyla bitmeyecek. Diziyle ilgili yeni yapımların yolda olduğu duyuruldu.

Yeni bir Doctor Who dizisi geliyor

San Diego Comic-Con 2024 etlinliklerinde yapılan resmî açıklamaya göre ikonik yapım Doctor Who için yeni bir dizi projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu dizi, "The War Between The Land And The Sea" olarak isimlendirilecek. Bu dizi, Doctor Who evrenindeki Sea Devils ırkı ile ilgili olacak.

Invincible'ın yeni kostümü gösterildi

Amazon'un süper kahraman dizisi Invincible'ın ana karakteri olan Mark Grayson, üçüncü sezon itibarıyla yeni bir kostüm kullanmaya başlayacak.

Solar Opposites'ın beşinci sezonu için yeni fragman yayımlandı

12 Ağustos'ta beşinci sezonu ile karşımıza çıkacak Solar Opposites için yeni bir fragman yayımlandı. Dizi, Hulu aracılığıyla servis edilecek.

Mortal Kombat 1'e yepyeni içerikler geliyor

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mortal Kombat 1 için yepyeni içerikler geleceği açıklandı. "Khaos Reigns" isimli genişletme paketi, oyuna yeni karakterler ekleyecek.

İlk günün duyuruları:

Pokemon Horizons'tan yeni fragman geldi

Türkiye'de "Pokemon Yeni Ufuklar" olarak da bilinen Netflix dizisi için yeni bir fragman yayımlandı. Dizinin yeni bölümleri, 9 Ağustos tarihinde yayımlanacak.

Transformers One'dan yeni fragman geldi

20 Eylül tarihinde vizyona girecek Transformers One filmi için de bir fragman yayımlandı. Paramount Pictures tarafından hayata getirilen proje, Transformers hayranlarını memnun edecek gibi görünüyor.

Korku dizisi Teacup'ın yayım tarihi belli oldu

Korku gerilim türünü sevenlerin uzun zamandır bekledikleri yapımlardan olan Teacup, San Diego Comic-Con 2024 etkinliklerine damgasını vurdu. Dizi için yayımlanan bir fragman, çıkış tarihini gözler önüne serdi.

LEGO ile Nintendo'dan etkileyici iş birliği

San Diego Comic-Con 2024'teki en dikkat çekici iş birliklerinden bir tanesi, LEGO ile Nintendo arasında yapılandı. Bu iş birliği kapsamında Mario ve Yoshi'nin 16 bit görünümlü özel lego seti üretildi. 1.215 parçalık set, 129,99 dolar karşılığında satın alınabilecek. "Super Mario World: Mario & Yoshi" isimli set, an itibarıyla ön siparişe açılmış durumda.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles filminden kısa bir video geldi

Bir süredir üzerinde çalışılan Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, bir kısa video ile karşımıza çıktı.

Marvel Rivals oyunu için sinematik fragman yayımlandı

NetEase Games, bir süredir üzerinde çalıştığı yeni oyunu Marvel Rivals için sinematik fragman paylaştı. Yaklaşmakta olan oyun, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'lerde oynanabilir olacak. Oyunun çıkış tarihi ise henüz belli değil.