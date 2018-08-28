Şanlıurfa'da belediye iş birliği ile açılan yaz kursuna katılan öğrenciler, dört işlem sorusu çözebilen, sorabilen ve sesli komut ile hareket edebilen bir robot geliştirdiler.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Belediye Bilgi Evleri'nde açılan yaz kurslarına eğitim gören öğrenciler, mekatronik mühendisi Mehmet Gire liderliğinde gerçekleştirdikleri çalışma ile Android işletim sistemi ile uyumlu bir yazılımla çalışan bir robot geliştirdiler.

Sesli komutla hareket ettirilebilen robot, üzerinde bulunan lazer ile istenilen hedefe odaklanabiliyor. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi dört işlem sorularına yanıt verebilen robot aynı zamanda dört işlem soruları sorabiliyor ve cevapların yanlış olması halinde sesli uyarıda bulunuyor.

Geliştirdikleri robot ve öğrenciler hakkında açıklamalarda bulunan mühendis Mehmet Gire, ‘’Robot uygulama ve kodlama derslerimizde öğrencilerimizle başarılı bir eğitim kursunu tamamlamak üzereyiz. Öğrencilerimizle yaptığımız uygulamaları bir araya getirerek robotu oluşturduk. Robotumuz sesli komutlarla çalışıyor. Dört işlem matematik sorularını soruyor ve sorulan soruları cevaplıyor. Bu imkanı bizlere sağlayan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür ediyoruz.’’ dedi.