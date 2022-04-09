Hacker, Şarj İstasyonlarını Hackleyip Cinsel Video Oynattı

İngiltere'de bir hacker, elektrikli otomobillerin şarj istasyonlarını hackleyerek araçlar şarja takıldığında açılan sayfayı değiştirdi. Bu sayfa, şarj hakkında bilgi vermek yerine cinsel içerikli video oynatıyordu.

Günümüzde artık otomobillerimiz de internete bağlı birer bilgisayara dönüşmüşken, zaman zaman otomobillerin dahi hacklendiğini duymaya başladık. Fakat bugün paylaşılan yeni hack olayı, diğer hacklenmeler gibi kullanıcı bilgilerini çalmak ya da herhangi bir zarar vermek gibi bir hedef taşımıyordu. Bu hackin tek bir hedefi vardı: Araç sahiplerine cinsel içerikli video izletmek.

Neden böyle bir hedefe sahip olduğu bilinmeyen bir hacker ya da hackerlar, geçtiğimiz gün Birleşik Krallık’ın Wight Adası’ndaki elektrikli araç sahiplerine musallat oldu. Hackerlar, elektrikli araçların şarj istasyonlarını hackledi ve normalde araçları şarja takınca açılması gereken sayfayı, cinsel içerikli videoyla değiştirdi.

Hacker hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı:

Olayın yetkili mercilere bildirilmesinin ardından yetkililer, uygunsuz içerikle karşılaşan tüm araç sahiplerinden özür diledi. Bölgeye gönderilen polis ekipleri de uygunsuz içeriğin kaldırıldığından emin oldu. Olaya neden olan hackerlar hakkındaysa bir bilgi paylaşılmadı.

Otomobillerin hacklenmesiyle ilişkili kamuoyunda ses getiren son haber, geçtiğimiz haftalarda paylaşılmıştı. 19 yaşındaki bir genç, dünya çapında pek çok Tesla otomobilin sistemini ele geçirmeyi başardığını iddia etmişti. Neyse ki genç, bu haberdeki hackerlar gibi otomobil sahiplerine cinsel içerikli videolar izletmedeni ve güvenlik açığı hakkında Tesla’ya bilgi verdi.