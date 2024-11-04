Ferrari'nin üst düzey yöneticilerinden Andrea Scioletti, bugüne dek satılmış tüm Ferrari'lerin yüzde 90'ının hâlâ kullanılmakta olduğunu açıkladı. Peki Ferrari, böyle bir başarıya nasıl ulaştı?

İtalyan lüks otomobil üreticisi Ferrari, sektöre ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ferrari'nin üst düzey yöneticilerinden Andrea Scioletti tarafından yapılan açıklamaya göre bugüne kadar satılmış tüm Ferrari'lerin yüzde 90'ı, hâlâ aktif olarak kullanılıyor. Bu açıklama, Ferrari'nin diğer markalardan farkını ortaya koymaya yetiyor desek yeridir.

Andrea Scioletti'ye göre Ferrari'nin böyle ender görülebilecek bir başarıya ulaşabilmesinin temel nedeni, ikinci el Ferrari'ler için oluşturdukları sertifika programıydı. Hemen bu programla ilgili bilgi verelim; Ferrari, kullanılmış otomobilleri bizzat kendisi onarıyor. Satış sürecini de kendisi yürüten firma, fabrikada yenilediği otomobiller için garanti de sunuyor. Andrea Scioletti, pek çok Ferrari sahibinin ilk Ferrari'sini bu program kapsamında yenilenen otomobiller arasında tercih ettiğini söylüyor.

Klasik otomobiller için hâlâ sıfır parça üretimi yapılıyor

Ferrari'yi bu kadar özel bir marka hâline getiren tek program, ikinci el otomobillerin fabrika onarımı değil. Marka, neredeyse her yeni otomobili için sınırsız kilometre garantisi sunuyor. Ayrıca yedek parça konusunda da elinden geleni ardına koymuyor. Hatta artık klasikleşmiş Ferrari'ler için bile sıfır parça üretimi yapılıyor.

Markaların çoğunluğu, ürettikleri arabaların ne kadarının hâlâ yollarda olduğuna ilişkin veri paylaşmıyor. Ancak tahminlere göre Toyota'nın son 20 yılda ürettiği tüm otomobillerin en fazla yüzde 80'inin hâlâ kullanılıyor. Porsche'nin ise bugüne dek ürettiği tüm otomobillerin yüzde 70'inin hâlâ yollarda olduğu düşünülüyor...