Geçtiğimiz hafta tanıtılan Ferrari F80'in iki Türk vatandaşı tarafından satın alındığı açıklandı. Ancak bu vatandaşların araçları Türkiye'de tescil ettirmesi beklenmiyor. Tamam da niye?

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, İtalyan otomobil devi Ferrari'nin F80 olarak isimlendirdiği yeni hiper otomobilini tanıttığından bahsetmiştik. 3,8 milyon euro'dan başlayan fiyatlarla satılacak otomobilden 799 adet üretileceği açıklanmıştı.

Şimdiyse Ferrari F80 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Emre Özpeynirci, iki Türk vatandaşının Ferrari F80 satın aldığını açıkladı. Ancak bu otomobillerin Türkiye'de tescil edilmesi beklenmiyor. Zira aracı satın alan vatandaşlar, Türkiye'de tescil ettirmesi hâlinde fazladan 3 Ferrari F80 parası daha ödeme yapması gerekecek.

Emre Özpeynirci'nin açıklaması şöyle:





Avrupa'da 3,6 milyon Euro

Türkiye'de 11,5 milyon Euro



Ferrari, geçen hafta F80 isimli yeni hibrit süper spor otomobilini tanıttı. Avrupa’da 3.6 milyon Euro



Şimdiden tükenen bu hiper otomobilden Türkiye’de de 2 Ferrari müşterisi aldı.



Aracın yüksek vergilerle bizdeki fiyatı 11.5 milyon Euro ama alan Türkiye'de tescil ettirir mi, sanmam



1.200 beygir gücünde hibrit motora sahip model gücünü 3 litrelik V6 motor ile birlikte beş elektrik motordan elde ediyor.



F80, 0’dan 100 km/s hıza 2.15 saniyede ulaşıyor ve 350 km/s maksimum hıza çıkıyor. Türkiye'den 2 kişi aldıAvrupa'da 3,6 milyon EuroTürkiye'de 11,5 milyon EuroFerrari, geçen hafta F80 isimli yeni hibrit süper spor otomobilini tanıttı. Avrupa’da 3.6 milyon Euro fiyat etiketiyle satışa sunulan F80'den sadece 799 adet üretilecek.Şimdiden tükenen bu hiper otomobilden Türkiye’de de 2 Ferrari müşterisi aldı.Aracın yüksek vergilerle bizdeki fiyatı 11.5 milyon Euro ama alan Türkiye'de tescil ettirir mi, sanmam1.200 beygir gücünde hibrit motora sahip model gücünü 3 litrelik V6 motor ile birlikte beş elektrik motordan elde ediyor.F80, 0’dan 100 km/s hıza 2.15 saniyede ulaşıyor ve 350 km/s maksimum hıza çıkıyor.

Ferrari F80 ile ilgili detaylı bilgi için:

Peki bu aracı siz satın alsaydınız ne yapardınız? Ferrari F80'e Türkiye plakası takmak için 11,5 milyon euro ödeme yapmayı göze alır mıydınız? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...