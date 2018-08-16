Savunma Sanayii, Uydu Fırlatma Sistemi Geliştirecek

Yerli ve milli yatırımlara önümüzdeki dönemde büyük bir yatırım yapacağı belli olan ülkemiz, şimdi de uzaya mikro uydular yerleştirmeyi planlıyor.

Her ne kadar Göktürk 1 projesiyle yerli ve milli bir uyduya sahip olduğumuz düşünülse de projenin İtalyan uzay hizmeti şirketi Telespazio tarafından geliştirdiği pek de bilinen bir gerçek değil.

Bu bağlamda Savunma Sanayii Başkanlığı, ülke topraklarında ve tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen bir uydu projesine başlamayı düşünüyor.

Elbette bu denli büyük bir proje, hele ki tamamen yerli kaynaklarla ve yerli mühendesilerle yapılacaksa oldukça uzun bir süreç alacaktır. Yukarıdaki tweetten de görebileceğiniz üzere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '100 Günlük Eylem Planı' çerçevesinde, projeyle ilgili ar-ge çalışmalarının tamamlanması ve ilgili firmalarla sözleşme imzalanması yer alıyor.

Burada 400 kilometrelik bir irtifadan söz edilmesi bizler için başka alanlar hakkında da ipucu veriyor. En son içinde bulunduğumuz yılın şubat ayında, 'Khan-Bora' isimli menzilli füzemizin 280 kilometreye ulaşan bir silah sistemi olduğu açıklanmıştı. Bu bağlamda arka planda, savunma sanayimizin açıklanmayan gelişmeler içerisinde olduğu da ortaya çıkmış oldu.