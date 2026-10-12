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Savunma Sanayii Tesislerinde Yabancı Elektrikli Araçlara Giriş Yasaklandı: Peki Ama Neden?

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Savunma sanayii tesislerinde yabancı elektrikli araçlara getirilen giriş yasağının ardındaki riskler açıklandı.

Savunma Sanayii Tesislerinde Yabancı Elektrikli Araçlara Giriş Yasaklandı: Peki Ama Neden?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Türkiye’nin kritik savunma projelerini yürüten ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI, yerleşkelerine yabancı menşeli elektrikli otomobillerin girişini durdurma kararı aldı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu kararın ardındaki gerekçeleri TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit açıkladı. Gelişmiş kameralar, yapay zekâ simülasyonları ve denetlenemeyen yazılım mimarileri, stratejik tesisler açısından bu yasağı zorunlu kılan başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

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Savunma Sanayii Tesislerinde Yabancı Elektrikli Araçlara Giriş Yasaklandı: Peki Ama Neden?
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Casus sensörler ve veri güvenliği riski

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Yasağın temelinde modern elektrikli otomobillerin yalnızca birer ulaşım aracı değil, aynı zamanda tekerlekli birer veri toplama istasyonu olması yatıyor. Çevresel farkındalık ve sürüş destek sistemleri için kullanılan yüksek çözünürlüklü kameralar, radar ve lidar sensörleri; tesis içi yolları, stratejik binaların konumlarını ve giriş-çıkış noktalarını hassas biçimde kaydedebiliyor.

İnternet bağlantılı bu araçların topladığı kritik görüntü ve telemetri verilerinin yurt dışındaki üretici sunucularına aktarılma ihtimali, askeri bilgi güvenliği açısından doğrudan bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Kontrol mekanizması ve kaynak kodları yerli mühendislerin denetiminde olan yerli araçlara izin verilirken, dış müdahalelere açık yabancı modeller güvenlik gerekçesiyle yerleşkelerin dışında tutuluyor.

"Yürüyen güdümlü füze" tehdidi

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Kararın en dikkat çekici boyutu ise yapay zekâ destekli harp senaryolarına dayanıyor. Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, gerçekleştirilen simülasyonlarda siber müdahaleyle kontrolü ele geçirilen akıllı otomobillerin birer saldırı unsuruna dönüştürülebildiğini ifade etti. Bu tür senaryolarda araçların, askeri üs kapılarına veya kritik binalara yönlendirilen "yerde hareket eden güdümlü füzeler" gibi kullanılabileceği modelleniyor.

Benzer bir endişe daha önce küresel ölçekte de gündeme gelmiş ve Çin, 2021 yılında veri sızıntısı gerekçesiyle Tesla araçlarının askerî alanlara girişini kısıtlamıştı. Uzmanlar, siber saldırı ve uzaktan yönetim açıklarının yalnızca elektrikli araçlarla sınırlı olmadığını, internete bağlı tüm yeni nesil otomobiller ile akıllı cihazların da benzer riskler taşıdığını vurguluyor.

Alınan yasak kararı yalnızca ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI’nin özel yerleşkeleri ile kritik tesislerini kapsıyor. Uygulamanın sivil trafiğe, kamuya açık alanlara veya genel araç kullanımına yönelik herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

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YORUMLAR

(1)
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King Arthur 1 saat önce
Akıllı telefonlar, Akıllı saatler, Akıllı gözlükler, Bluetooth kulaklıklar, Akıllı televizyonlar, Akıllı yazıcılar ?
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
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