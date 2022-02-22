Sayaç Görevlisine Not Bırakan Üç Kardeşten Sevindiren Haber

Su sayacını okumaya gelen görevliye bıraktıkları notla yürekleri dağlayan üç yetim kardeş için bugün sevindirici bir haber paylaşıldı. Ahbap Derneği'nin kardeşlerin bir yıllık elektrik ve kira giderlerini karşılayacağı açıklandı.

Özellikle 2020’nin son çeyreğinde ekonomide başlayan gerileme, günden güne artan hayat pahalılığıyla kendisini somut bir şekilde hissettirmişti. TÜİK verilerine göre 2021 yılında %36,08 yükselen yaşayan enflasyonun bu yıl da bir süre daha artarak hissedileceği resmen açıklanırken, vatandaşların hayatından üzücü haberler ve olaylar da artarak gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada yankı uyandıran paylaşımlardan sonuncusu, üç yetim kardeş tarafından su sayacını kapatmaya gelecek görevliye bıraktıkları not idi. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan ve kısa süre içinde gündem olan o paylaşım son zamanların etkisini acı bir şekilde gösterirken, bugün sevindirici bir haber paylaşıldı.

Ahbap Derneği yardıma koştu:

Pusholder

Bugüne kadar sayısız ihtiyaç sahibine yardım eden ve Haluk Levent tarafından kurulan Ahbap Derneği’nin görevliye not bırakan üç yetim kardeşe yardımcı olacağı öğrenildi. Pusholder tarafından paylaşılan detaylara göre Ahbap, üç yetim kardeşin bir yıllık kira ve fatura giderlerini karşılayacak ve ayrıca büyük kardeşe iş bulacak.

Üç kardeşin bıraktığı o not:

Haluk Levent, bu notun sosyal medyada hızlı bir şekilde yayılmasının ardından Ahbap ekibine çağrıda bulunmuştu. Bunun ardından Ahbap İstanbul, konuyla ilgilendiklerini açıklamıştı.