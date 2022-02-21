Üç Kardeşin Fatura Okuma Görevlisine Bıraktığı Acı Not

Geçtiğimiz gün sosyal medya kullanıcılarının yüreği, üç yetim kardeşin su sayacını okumaya gelecek görevliye bıraktığı notla parçalandı. Kardeşlerin yazdığı o not, evlerinde halihazırda doğalgazın kesildiğini, suyun da kesilmemesi için yalvardıklarını gösteriyordu.

2021 yılına girmemizle birlikte temel ihtiyaçlarımız elektrik, su ve doğalgazın tarife ücretlerine devasa zamlar yapıldı. Özellikle elektrik zamları Türkiye’de haftalardır tartışma konusu olmaya devam ederken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada kalpleri burkan bir görsel yayıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan o görsel, üç yetim kardeşin evlerine gelecek görevliye bıraktıkları notu gösteriyordu. Yetim kardeşler, su sayacını kapatacaklarını düşündükleri görevliye yalvarırcasına bir not yazarak görevlinin bunu yapmasını engellemeyi hedefliyordu.

Üç kardeşten acı not: Felaketimiz olur

“Sayın görevli abi, arkanıza bakın, doğalgaz da kesik. Biz yetim üç kardeş canla başla çalışıyoruz borçları kapatmak için. Su saatini de sökerseniz bu evde barınamayız ve felaketimiz olur. Lütfen abi bizi idare edin, Allah rızası için. Burcu – Serhat – Vedat”

Türkiye’de hayat pahalılığı günden güne artmaya devam ederken, zamlar nedeniyle sosyal medyada her geçen gün yeni vurucu paylaşımlarla karşılaşıyoruz. Örneğin yine geçtiğimiz günlerde bir köy bakkalının elektrik zamlarına isyan ettiği şu mektup sosyal medyada paylaşılmıştı:

Her alanda gelen zamlar nedeniyle şirketlerin, üreticilerin ve tedarikçilerin de maliyeti artarken, domino etkisiyle vatandaş hem bu maliyet artışını hem de zammı cebinden çıkarıyor.

Türkiye'de yaşanan son zamanlardaki gelişmelerden bazıları şu şekildeydi: