Marvel Sinematik Evreni'nde Black Widow karakterini canlandıran başarılı oyuncu Scarlett Johansson, kendisi için en zor noktayı açıkladı. Johansson, MCU'ya girmeden önce spor salonuna adım dahi atmadığını söyledi.

Günümüzde süper kahraman filmlerinde rol almak, bir oyuncunun kariyeri için eşi görülmemiş fırsatlar sunuyor. Fakat oyuncuların kendilerini kanıtlamaları gereken oyunculuklarını sergilemeleri için de çeşitli zorluklar yok değil. İşte bu zorluklardan birisi, Marvel’ın yıldız isimlerinden Scarlett Johansson tarafından dile getirildi.

Marvel Sinematik Evreni’nde Black Widow’u canlandıran Scarlett Johansson, Vanity Fair’e yaptığı açıklamada bir Marvel filminde oynamanın en büyük zorluğunu açıkladı. 37 yaşındaki oyuncu, MCU’ya giriş yaptığı Iron Man 2 filmi için seçildiğinde 20’li yaşlarının başında olduğunu ve o güne kadar hiçbir şekilde spor salonuna girmediğini açıkladı.

Iron Man 2 zamanında akrobasi hareketlerini oyuncular yapıyormuş:

Johansson, açıklamasında daha önce hiç spor salonuna girmemesine rağmen akrobasi sahnelerine hazırlanmak için 5 hafta süre verildiğini söyledi. Oyuncu, sözlerine “O zamanlar, 10 yıldan fazla süre önce, akrobasi hareketlerini biz yapıyorduk. Dublör çekimleri sürecinde nasıl en verimli olabileceğimizi, diğer dublörlere hangi rollerin verilebileceğini ve aktörün pratikte neleri bilmesi gerektiğini keşfetmeden önceydi.” şeklinde devam etti.

Oyuncu, bunun yanı sıra spor salonuna daha önce hiç uğramadığından spor salonu ekipmanlarını da nasıl kullanacağını bilmediğini ifade etti. Başarıyla tamamlanan eğitimininse kendisine bu konuda yardımcı olan fitness uzmanı Bobby Storm sayesinde olduğunu söyleyerek sözlerini sonlandırdı.