Bu hafta sonu vizyona girecek olan ve uzun zamandır heyecanla beklenen The Batman filmine ilk eleştiriler ve tepkiler geldi. Ayrıca filmin ilk inceleme puanı da belli oldu.

Batman rolünde Robeert Pattinson'ı izleyeceğimiz ve uzun zamandır büyük bir heyecanla beklenen yeni Batman filminden geçtiğimiz günlerde kısa ama merakı artıran bir fragman gelmişti. Şimdiye kadar Batman'in adeta yeniden yazıldığı film olarak anılan The Batman, 4 Mart'ta vizyonda izleyicisi ile buluşacak ancak tabii ki filmi ön gösterimler ile önceden izleme şansına erişen basın mensupları ve eleştirmenler var.

İşte filmi önden izleme şansına sahip olan bu eleştirmenler ve basın mensupları da soluğu filmi izler izlemez Rotten Tomatoes'te almış ve film hakkındaki ilk görüşlerini paylaşmışlar. Ayrıca filme gelen inceleme puanları da belli olmuş durumda. Filmin ilk eleştiriler ışığında aldığı ortalama puan şu an için 90.

The Batman filmine eleştirmenlerden gelen ilk tepkiler

Gelen ilk eleştirilerin genel çizgisinin ise 'ortalama' olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki, pek çok filmde olduğu gibi yine 'beğenenler' ve 'beğenmeyenler' ikiye ayrılmış görünüyor. Gelin lafı daha fazla uzatmadan The Batman'e gelen ilk eleştirilere birlikte göz atalım.

''Performanslar, renk paleti kadar kompleks (yani çok değil).''

''The Batman çok iyi bir Batman filmi. Bundan daha fazlası olarak düşünmek sadece yanılgıya ve hayal kırıklığına yol açar.''

''Başından sonuna kadar, The Batman bir tür kötü fikirler koleksiyonu gibi''

''(The Batman) Nolan/Snyder döneminin tamamen radikal bir yeniden hazırlanması olmasa da, tekrar ziyaret etmeyi şiddetle isteyeceğimiz bir Gotham Şehri kuruyor.''

''Reeves, bu çıkmaz kıyamet ortamlarını sever ve tipik kahraman anlatılarının ahlaki hesaplarıyla oynayan hikayelerden keyif alır. Bize kendisinin de inanabileceği bir Batman verdi, çağımız için doğru gelen bir Batman değil''

''Bu, Reeves'in kurnaz hikaye anlatımı içgüdülerinin ve olağan film yapım zorunluluklarının tekrar tekrar beraberlik için savaştığı, dönüşümlü olarak umut verici ve sinir bozucu döngülerden oluşan bir film.''

''Pattinson'ın kusursuz performansı ile Reeves ve Craig'in ilgi çekici hikayesinin birleşimi, bu yeni yoruma DC kahramanının aşırı stilize edilmiş Zack Snyders temsiline göre üstünlük sağlıyor. Keşke biraz daha kısa olsaydı.''

''Türün tipik olmayan bir önsezisi ve yoğunluğuyla anlatılan, uyanıklık üzerine ustaca ve sert bir iç gözlem.''

''Matt Reeves, dünyanın en güvenilir kahramanının statükosunu yeniden yazamayacağını biliyor, ancak formülü ve izleyicilerin beklentilerini değiştirmeye çalışabilir. İyi ya da kötü, bu The Batman'in oldukça iyi yaptığı bir şey olmuş.''