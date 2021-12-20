Her yaştan çocuk ve yetişkinin temel kodlama becerilerini geliştirerek etkileşimli projeler yapmasına imkan sağlayan Scratch, hem eğlenceli hem de öğretici bir platform. Scratch kullanırken ya da kullanmaya başlamadan önce bazı tüyoları bilirseniz çocuklarınızla birlikte çok daha keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Yazılım öğrenin, kodlama becerinizi geliştirin ama nasıl? Kodlama dünyasına bir programlama dili öğrenerek hızlı bir başlangıç yapmak herkes için uygun olmayabilir. Ancak profesyonel olmayanlar ve özellikle çocuklar için Scratch gibi bir platform üzerinden böyle bir eğitime eğlenceli bir şekilde başlamak çok daha verimli olacaktır. Scratch üzerinden etkileşimli projeler geliştirebilirsiniz.

Scratch, Scratch Foundation tarafından geliştirilmiş kar amacı gütmeyen ve bu nedenle ücretsiz bir hizmettir. Temel amacı her yaştan çocuk ve yetişkinin temel problem çözme becerilerini geliştirmek ve kodlama dünyasına ilk adımlarını atmalarını sağlamaktır. Scratch kullanırken ya da kullanmaya başlamadan önce bilmeniz gereken bazı tüyolar var. Bu tüyolar sayesinde çok daha eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Scratch ve ScratchJr nedir?

Scratch, hazır kalıplar üzerinden etkileşimli projeler oluşturabileceğiniz ve temel kodlama becerilerinizi geliştirebileceğiniz bir platformdur. ScratchJr ise aynı ekip tarafından geliştirilen ama özellikle görsellerin küçük yaştaki çocuklara uygun olarak tasarlandığı bir yan platformdur.

Scratch için lise, üniversite ve diğer yaştaki yetişkinlere göre diyebiliriz. ScratchJr ise henüz ilkokulda olan ya da daha küçük yaştaki çocuklar için uygundur. ScratchJr ile birkaç alıştırma yaptıktan sonra Scratch’e geçebilir ve temel problem çözme becerilerinizi kullanarak benzersiz etkileşimli projeler yaratabilirsiniz.

Scratch ve ScratchJr nasıl kullanılır?

Buradan Scratch internet sitesini açın ve Oluştur butonuna tıklayın. Karşınıza temel bir figürün olduğu proje çalışma sayfası çıkacak. Buradaki temel talimatları doğru yerlere yerleştirerek kendi etkileşimli projenizi oluşturabilirsiniz. Projenizi kaydetmek, başkalarıyla paylaşmak ve kendinizi geliştirmek için ücretsiz bir Scratch hesabı oluşturabilirsiniz.

ScratchJr platformu daha çok küçük yaştaki çocuklara özel rehber eğitimlerden oluşur. Hatta çocuğunuz gerçekten çok küçükse rehber eğitimleri yazdırarak büyük bloklar haline getirebilir ve onlardan birer oyun küpü yapabilirsiniz. Önemli olan çocuğunuzun temel talimatları takip ederek hayal gücü doğrultusunda etkileşimli projeler yaratması ve temel kodlama becerisini geliştirmesidir.

Scratch kullanırken bilmeniz gereken tüyolar:

Scratch başlangıç eğitimlerini deneyin.

İlham veren projeleri keşfedin.

Var olan projeleri geliştirin.

ScratchJr aktivitelerine katılın.

ScratchJr ile benzersiz karakterler yaratın.

Scratch başlangıç eğitimlerini deneyin:

Scratch internet sitesini açtıktan sonra ilk yapmanız gereken Fikirler sayfasını açmaktır. İlk kez Scratch kullanacaksanız bu sayfa üzerinden başlangıç eğitimlerine katılarak platformun nasıl kullanıldığını keşfedebilirsiniz. İlk kez kullanmıyor olsanız bile burada Scratch editörleri tarafından seçilmiş bazı ilham veren etkinliklere katılarak hayal gücünüzün sınırlarında gezinebilirsiniz.

İlham veren projeleri keşfedin:

Scratch yalnızca bir eğitim platformu değil, aynı zamanda sosyal bir alandır. Keşfet sayfasını açtığınız zaman diğer Scratch kullanıcıları tarafından yaratılmış olan etkileşimli projeleri ve animasyonları görebilirsiniz. Keşfet sayfasında karşılaştığınız projeler, Scratch platformunda en çok beğenilen ve takip edilen projelerdir. Bir gün siz de kendi projelerinizi burada görebilirsiniz.

Var olan projeleri geliştirin:

İlk kez Scratch üzerinden bir proje oluşturacaksınız hemen yeni fikirler bulmak zorunda değilsiniz. Bunun yerine Scratch arama çubuğuna ilginizi çeken bir terim yazarak aratın ve hazır bazı projeler bulun. Bu projelerden birini açıp da Remix butonuna tıkladığınız zaman düzenleme sayfası açılacak. Bu sayfada proje üzerinde düzenlemeler yapabilir ve daha da geliştirerek benzersiz hale getirebilirsiniz.

ScratchJr aktivitelerine katılın:

Buradan ScratchJr internet sitesini açtıktan sonra Öğret sayfasını açın. Karşınıza küçük yaşta çocuklar için özel olarak tasarlanmış bazı aktiviteler çıkacak. Bu aktivitelerden çocuğunuzun hoşuna giden bir tanesini açın. Basit talimatları öğrendikten sonra artık kendi projelerinizi dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz.

ScratchJr ile benzersiz karakterler yaratın:

ScratchJr platformunda Öğren sayfasını açtıktan sonra Resim Editörü Klavuzu’na geçin. Buradan nasıl benzersiz ScratchJr karakterlerini yaratabileceğinizi öğreten bir rehber ile karşılaşacaksınız. Basit talimatları öğrendikten sonra artık projelerinizde hazır karakterler yerine, kendi yaratmış olduğunuz benzersiz karakterleri kullanmaya başlayabilirsiniz.

Scratch örnek projeler:

Her yaştan çocuk ve yetişkinin etkileşimli projeler yapabileceği ve kodlama becerisini geliştirebileceği Scratch ve ScratchJr nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladık ve bilmeniz gereken bazı tüyolardan bahsettik. Özellikle çocukların bu tür problem çözme yeteneklerini geliştiren eğitimler ne kadar erken yaşta başlarsa o kadar etkili olur.