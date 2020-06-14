Sea of Thieves’ın Eşzamanlı Oyuncu Sayısı Paylaşıldı

İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülen aksiyon macera video oyunu Sea of Thieves'e, artık Steam üzerinden de ulaşılabiliyor. Oyunun Steam'deki eşzamanlı oyuncu sayısındaki istikrarlı artış, Microsoft'un doğru bir karar verdiğini düşündürtüyor.

Sea of ​​Thieves, 3 Haziran tarihinde Steam'e geldiğinden beri eş zamanlı oyuncu sayısında istikrarlı bir artış gözleniyor. Microsoft, birinci nesil oyunlarının bir kısmını başka platformlara taşıma fikrine ısınmaya başladı. Zaten son çıkan oyunu Sea of ​​Thieves ile birkaç oyunun daha Switch ve Steam'e doğru yol aldığını gördük. Doğru bir karar olduğuysa, oyunun popüler PC mağazasında satışa çıktığı günden beri eşzamanlı oyuncu sayısında görülen artıştan anlaşılıyor.

Beinji-Sales'a göre, Rare'in geliştirdiği ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir aksiyon macera video oyunu olan Sea of ​​Thieves’in oyuncu sayısı, son 7 günde Steam'de yaklaşık 20.000 kadar arttı. Tam rakamları vermek gerekirse, 7 Haziran'da 41.110 olan oyuncu sayısı, 13 Haziran'da 59.404'e yükseldi. Beinji-Sales, gün gün değişen rakamları gösteren bir tweet attı.

Uygulanan strateji Microsoft için oldukça doğru gibi görünüyor. Tıpkı Sea of ​​Thieves’de olduğu gibi, nişancı video oyunu olan Halo serisinin Steam'deki satış artışı oldukça başarılı ilerliyor. Oyun sadece Steam platformunda 2 milyondan fazla kopya satıldı. Bu sayı Aralık ayında rapor edilmişti, bugüne kadar epey arttığı tahmin edilebilir.

Bazı kullanıcılar oyunun kendi konsollarına özel olduğunu düşünüp, farklı platformlarda yayınlanıyor olmasına içerliyor olabilir. Ancak Halo Steam'e gelmeseydi bu satış rakamları yakalanamazdı. Microsoft oyunlarını artık tek bir platform ile kısıtlamak yerine hem PC hem de Xbox One'da daha fazla kopya satmayı tercih ediyor gibi görünüyor.

İlk kez 2016 yılında piyasaya sürülen Sea of ​​Thieves artık Xbox One ve PC için de satın alınabiliyor. Oyun ayrıca Xbox Game Pass'te de mevcut.