Gentex isimli bir firma, CES 2025'te arabalardaki güneşliklere çağ atlatabilecek şeffaf, otomatik kararabilen ve aynı zamanda bilgi gösterebilen ekrana sahip güneşlikler tanıttı.

Araç kullanan çoğu insanın da bildiği gibi sürüş sırasında en keyifsiz anların biri, güneşin ön camdan suratınıza vurduğu anlardır. Bu durumda etrafınızdaki şeyler aniden ayırt edilemez hâle gelir, hiçbir şey göremezsiniz ve hem kendiniz hem de yoldaki diğer insanlar için tehlike oluşturabilirsiniz.

Çok uzun yıllardır neredeyse her arabada güneşlikler bulunuyor. Ancak bu sistemlerin tasarımının yıllardır pek fazla gelişmediğini söylememiz mümkün. İşte CES 2025’te boy gösteren Gentex isimli bir şirket de tam olarak bunu çözmeye çalışıyor ve güneşliklere yeni bir bakış açısı sunuyor.

Bu şeffaf güneşllik; ottomatik kararabiliyor, bildirimleri gösterebiliyor, makyaj aynasına dönüşüyor

Gentex, fuarda sürücüler ve yolcular için tasarlanan, yarı saydam ve otomatik olarak kararabilen güneşlik tanıttı. Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere akıllı bir cam olarak nitelendirebileceğimiz bu güneşlik, âdeta bir güneş gözlüğü görevi görüyor ve güneş suratınıza vurduğunda rahat bir deneyim yaşamanızı sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, otomatik kararabilen bu şeffaf lensi aslında lik kez 2023’te tanıtmıştı. Ancak üzerinde biraz daha geliştirmeler yaparak CES 2025’te tekrardan boy gösterdi. Güneşlik, aracın ekranına entegre bir şekilde çalışabiliyor. Bu ekrandan dokunmatik olarak lensin parlaklığını kendi gözünüze göre manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz.

Tek yapabildiği güneşin gözünüzü almasını engellemek değil. Öyle ki şeffaf ekranıyla gerçek zamanlı olarak bildirimleri, araç bilgilerini ve uyarıları size gösterebiliyor, böylece telefona veya gösterge paneline bakma ihtiyacınızı ortadan kaldırıyor. Ayrıca özel bir yansıtıcı katman aracılığıyla bir makyaj aynasına da dönüşebiliyor.

Gentex’in belirli malzemelerin elektriğe maruz kalmalarına bağlı olarak koyulaşmasını sağlayan elektro-kromatizma isimli sisteme dayanan bu teknolojisi, şu anlık bir prototip. Ne zaman geniş çapta çıkacağı bilinmiyor. Buna rağmen şimdiden yıllardır aynı olan güneşliklerde devrim yaratacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz.