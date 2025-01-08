CES 2025'te XGIMI Ascend tanıtıldı. ALR teknolojisi ve Harman Kardon ses sistemi ile ev sinema deneyimini üst seviyeye taşıyor.

XGIMI, CES 2025'te yeni ürünü XGIMI Ascend'i tanıttı. Yeni konsept ürünü XGIMI Ascend ile dikkatleri üzerine çekti.

XGIMI Ascend motorlu projeksiyon ekranı ile Harman Kardon sesbar hoparlör sistemini bir araya getiriyor. XGIMI Ascend, özellikle evde sinema deneyimini geliştirmek isteyenler için etkileyici bir çözüm sunuyor.

Öne çıkan özellikleri

XGIMI Ascend, 100 inçlik devasa ekrana dönüşebilen bir tasarıma sahip. 100 inçlik motorlu ekranı yerden yükselterek görsel deneyimi daha da etkileyici hale getiriyor. Yuvarlanabilir Ortam Işığı Engelleme (ALR) ekranı, farklı ışık koşullarında bile net ve canlı görüntüler sunuyor. Harman Kardon soundbarlarıyla sinematik bir ses kalitesi sağlıyor.

Aynı zamanda şirketin daha önce tanıttığı AURA 2 ultra-kısa mesafeli projektörle mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. XGIMI Ascend geniş izleme açısı ve gelişmiş kontrast oranı iyileştirmeleri sayesinde, her ışık koşulunda mükemmel görüntüler elde edilebiliyor.