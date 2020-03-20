Sega, 60. Yaş Günü İçin Bir İnternet Sitesi Hazırlamış

Sega'nın, yaklaşmakta olan 60. yaş günü için bir internet sitesi hazırladığı ortaya çıktı. Twitter'da yapılan bir paylaşım aracılığıyla ortaya çıkan internet sitesi, Sega'nın 5 gün sonra bir şeyler duyuracağını açıkça gösteriyor.

Oyun sektörünün en önemli isimlerinden bir tanesi olan Sega, 3 Haziran'da 60. yaş gününü kutlayacak. 1960 yılında kurulan şirket, oyun sektörünü derinden etkiledi ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarla da milyonlarca oyunseveri kendisine hayran bırakmayı başardı. Şimdiyse Sega'nın 60. yaşı için bir internet sitesi hazırladığı ortaya çıktı.

Dün, Sega'nın orijinal Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımda, Japonya'nın köklü spor dallarından olan judoyla ilgili bir açıklama ve bir de judo giysisinin olduğu bir fotoğraf vardı. Bu fotoğraf, ilk etapta anlaşılamadı ancak paylaşılan fotoğrafta bulunan bir QR kod, Sega'nın bir şeyler üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

Sega'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım

Yukarıdaki fotoğrafta bulunan QR kodu taratmayı başaran Sega hayranları, bu kodun kendilerini bir internet sitesine götürdüğünü fark ettiler. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak erişebileceğiniz internet sitesinde çok ilginç bir mesaj bulunuyordu. Söz konusu sitede judo yapan bir adam görülüyor ve bu adamın sol tarafında ise "Doğumuna 5 kala" yazıyordu.

Söz konusu internet sitesi, Sega'nın 60. yıldönümü için oluşturduğu internet sitesinin farklı bir uzantısıydı. Bu uzantıyı kaldırarak ana sayfaya ulaşan Sega hayranları, şu an için tamamlanmamış bir internet sitesi ile karşılaştılar. Henüz tamamlanmamış bu internet sitesinde "Merhaba Sega Fanları, Sega'yı çok seviyor olmalısınız. Lütfen, site açılana kadar biraz daha bekleyin." ibaresine yer veriliyordu.

Sega, her yıl mart ayı sonundan nisan ayı ortasına kadar "Sega Fes" olarak isimlendirilen bir etkinlik düzenliyor ve hem benzersiz deneyimler yaşatıyor hem de yeni oyun ve çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalar yapıyor. Bu yıl, Sega'dan herhangi bir duyuru gelmedi çünkü COVID-19 salgını böyle bir etkinliğin yapılabilmesini imkansız hale getirdi. Bu internet sitesi, Sega'nın bu yıl çevrimiçi olarak düzenleyebileceği Sega Fes'e de ev sahipliği yapabilir.