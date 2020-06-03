Sega, 60. Yıldönümünü Özel Bir Oyun Konsoluyla Kutluyor

Efsanevi oyun şirketi Sega, bu yıl 60. yıldönümünü kutluyor. 60 yıldır oyun geliştirmeye devam eden şirket, 60. yıldönümünü kutlamak için geçmişte büyük başarı kazandığı Game Gear oyun konsolunun avuç içine sığacak kadar küçük bir versiyonu olan Game Gear Micro’yu piyasaya sürecek.

Sega, dünyanın en eski oyun şirketleri arasında yer alıyor. 3 Haziran 1960’da kurulan oyun şirketi bugün kuruluşunun 60. yıldönümünü kutluyor. Efsanevi oyun şirketi Sega, 60. yıldönümünü retro bir oyun konsoluyla kutlamaya karar verdi.

Sega’nın 1990 yılında piyasaya sürdüğü Game Gear, şirkete ciddi bir başarı kazandırmıştı. Oyun şirketi, 60. yıldönümünü kutlamak için ise Game Gear’ın yeni bir versiyonunu piyasaya sürmeye karar verdi. Piyasaya sürülmüş en küçük oyun konsollarından olacak Game Gear Micro, bir insanın avuç içine sığacak kadar küçük.

Game Gear Micro’nun siyah, mavi, kırmızı ve sarı renklerde dört versiyonu olacak. Sega’nın 60. yıldönümü için üretilen Game Gear Micro, aynı zamanda Game Gear’ın 30. yıldönümü olan 6 Ekim’de piyasaya sürülecek.

80 milimetre genişliğinde, 43 milimetre yüksekliğinde ve 20 milimetre kalınlığında olan Game Gear Micro’yla beraber Game Gear’ların daha geniş bir ekrana sahip olmasını sağlayan Big Window’un uyarlanmış hali de piyasaya sürülecek. Big Window Micro ismi verilen cihaz, Game Gear Micro’nun ufacık ekranının biraz daha büyük görülmesini sağlayacak.

Sega’nın 60.yaşı ve Game Gear oyun konsolunun 30.yaşını kutlamak için piyasaya sürülecek retro oyun konsolu Game Gear Micro’nun ön siparişleri alınmaya başlandı. 4980 yen(yaklaşık 310 lira) fiyatla ön siparişe çıkarılan Game Gear Micro, 6 Ekim’de piyasaya sürülecek.