Şehirler Arası Seyahat Yasaklarının Detayları Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı, dün açıklanan şehirler arası seyahat kısıtlaması ile ilgili bir genelge oluşturdu. Tüm valiliklere gönderilen genelge, kısıtlamanın aslında göstermelik bir tedbir olduğunu gözler önüne seriyor. Vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde dilediği gibi yolculuk yapabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı bazı açıklamalar ile Türkiye'nin Ramazan Ayı'nın ilk iki haftasında "kısmi kapanma" dönemine girdiğini açıkladı. Yapılan açıklamalar, daha önceki seferlerde de olduğu gibi bu kez de vatandaşın kafasını karıştırmayı başardı. Özellikle de şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili yapılan açıklamalar, vatandaşların ne yapacaklarını bilememelerine yol açtı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen bir genelge ise kısıtlamanın neleri kapsadığını gözler önüne seriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre şehirler arası seyahat kısıtlaması, açık konuşmak gerekirse göstermelik bir tedbirden başka bir şey değil. Çünkü vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatler aralığında, şahsi araçları ile diledikleri gibi şehir değişikliği yapabilecekler. Yani bir vatandaş, 15 Nisan Perşembe günü itibarıyla 05:00 ila 19:00 saatleri arasında hiçbir engele takılmadan seyahat etmeye devam edecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması, yalnızca sokağa çıkma yasaklarının olduğu saatlerde kendini gösterecek

Valiliklere gönderilen genelgeye göre vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde, özel araçları ile seyahat edemeyecekler. Bunun için ancak ve ancak toplu taşıma araçlarının kullanılması gerekecek. Yalnız hem şahsi araçla seyahat hem de toplu taşıma araçlarına seyahat ederken kısıtlama saatleri içerisinde değilseniz, herhangi bir zorunluluk ya da izin belgesi göstermek durumunda kalmayacaksınız.

İçişleri Bakanlığı, bazı zorunlu hallerin oluşması durumunda, vatandaşların kısıtlama gün ve saatleri içerisinde özel araçlarını kullanarak şehirler arası yolculuk yapabileceklerini söylüyor. Bu zorunlu hallerin neler olduğunu da açıklayan bakanlık; sağlık, cenaze, kalacak yer bulunamaması, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar, askerlik ve tahliye edilme gibi durumların zorunlu haller kapsamına gireceğini ifade ediyor. Yani bu maddelerin içerisinde olan bir durum gerçekleşirse, E-Başvuru ya da ALO 199 üzerinden izin alınarak, özel araç ile seyahat edilebilecek.