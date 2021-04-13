Koronavirüse karşı alınan tedbirlerden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamalarında çalışanları bu kısıtlamalardan muaf tutan çalışma izin belgesi nasıl alınır? Öğrenmek için okumaya devam edin.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vakalarının sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son haftalarda yaşanan artışın ardından Ramazan ayı, tedbirlerin artırılacağı bir zaman aralığı olarak seçildi ve bugün Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

Alınan yeni tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında bir değişiklik yapılmayarak yasağın devam ettirilmesine karar verilirken hafta içi sokağa çıkma yasağı 19.00 – 05.00 olarak güncellendi. Yani yasağın başlama saati 2 saat geri çekildi. Günümüzde bazı çalışanlarsa halen bu saatlerde veya hafta sonu çalışıyor oluyor. Peki, bir çalışan olarak yasak saatlerinde sizi bu uygulamadan istisna tutacak çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Çalışma izin belgesi nasıl alınır?

Özellikle iş yerine gitmesi gereken vatandaşlar, yasak saatlerinde herhangi bir cezayla karşılaşmamak için çalışma izin belgesine ihtiyaç duyuyor. Bu belgeyi taşıyan vatandaşlara adli/idari para cezası uygulanmıyor. Kısıtlama saatlerinde dışarıda olacak çalışanların belgeyi edinmeleriyse oldukça kolay. Belge, e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Belgeyi çıkarmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

TC kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapın:

Anasayfadaki arama yerine “Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi Sorgulama” yazın:

Çıkan sonuca tıklayın:

Ekranda gözüken SGK kaydınızı “Dosyayı indir” seçeneğine tıklayarak PDF şeklinde indirin ve çıktısını alın:

Sokağa çıkma yasağından hangi çalışanlar muaf?:

Kısıtlamaların uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduklarını belgelemek suretiyle: