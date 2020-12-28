Şekilli Harflerle Kullanıcı İsmi Oluşturabileceğiniz Araç

İnternet mecralarında sık sık karşımıza çıkan şekilli kullanıcı isimlerinin nasıl yapıldığı, kimi kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Şekilli Harfler olarak isimlendirilen bir site ise oldukça kolay bir şekilde şekilli kullanıcı adı yazma imkanı tanıyor. Peki bu internet sitesi nasıl kullanılıyor?

İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte hayatımıza, sayısız internet mecrası girdi. Farklı amaçlara hizmet eden bu mecralar kimi zaman oyun oynamak için, kimi zaman bir şeyler araştırmak için kullanılabiliyor. Bu tür platformların en büyük ortak özellikleriyse, üyelik sistemlerine sahip olmaları. Haliyle her kullanıcı, bu tür platformlara dahil olurken kendisi için benzersiz bir kullanıcı adı (nick) oluşturmak durumunda kalıyor.

Kullanıcı adları, genel anlamda hesap sahibi için özel bir anlam ifade ediyor. Kimi kullanıcılar kendi isim ve soyisimlerini birleştirerek kullanıcı isimleri oluştururken, kimi kullanıcılar ise daha farklı isimler buluyorlar. Geleneksellikten hoşlanmayan bazı kullanıcılar ise kullanıcı isimlerini daha da etkileyici hale getirmek istiyorlar. Bu bağlamda da "Şekilli kullanıcı adı (nick) nasıl yazılır?" sorusu gündeme geliyor. Şimdi bahsedeceğimiz bir internet sitesi ise şekilli kullanıcı isimleri oluşturmak isteyenler için biçilmiş kaftan.

Bu internet sitesini kullanarak, kolayca şekilli kullanıcı isimleri oluşturabilirsiniz

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz Şekilli Harfler isimli internet sitesi, oldukça kolay bir şekilde şekilli kullanıcı isimleri oluşturmanızı sağlıyor. Şekilli kullanıcı adı yazma aracı olarak nitelendirebileceğimiz internet sitesi, dilediğiniz yazıları alışılmışın dışında yazabilmenize olanak tanıyor. Üstelik bu aracı kullanarak yazdığınız şekilli kullanıcı isimlerinin yanına semboller de ekleyebiliyorsunuz.

Şekilli kullanıcı adı yazma aracı Şekilli Harfler, çok kolay bir çalışma mantığına sahip. Bu internet sitesine ulaştıktan sonra yapmanız gereken tek şey, kendi zevkinize uyan şekil ve sembolleri seçtikten sonra, yazmak istediğiniz cümleyi girmek. Seçimleriniz doğrultusunda oluşturulan şekilli yazıyı kopyalayarak, dileğiniz internet mecrasında kolaylıkla kullanabilirsiniz.