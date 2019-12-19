Sektör Günleri 2019 etkinliği, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde iş dünyasının profesyonellerini öğrencilerle buluşturuyor. Dün başlayan etkinlik, bugün tüm hızıyla devam edecek.

Ege Üniversitesi Gateway Kariyer Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Sektör Günleri 2019 etkinliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün önde gelen firmalarının temsilcileriyle sektöre adım atmaya hazırlanan öğrencileri bir araya getiriyor.

Decathlon, Hauni, KPMG, Crowe, Flormar, TOFAŞ ve CocaCola gibi birbirinden önemli şirketlerin katılım gösterdiği Sektör Günleri 2019, iş dünyasının profesyonellerinin bilgi birikimlerini ve tecrübelerini, geleceğin profesyonellerine aktarma imkanı sağlıyor.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu’nun ev sahipliği yaptığı Sektör Günleri 2019 etkinliği hakkında daha fazla bilgi almak için etkinliğin resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Dün başlayan etkinlik, bugün 12:00 itibarıyla başlayacak etkinliklerle devam edecek.