Sermaye Piyasası Kurulu, yatırımcı vatandaşları WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden katıldıkları gruplar konusunda uyardı. Kurum, daha önce işlem yasağı getirilmiş olan yatırımcıların gruplarına üye olunmasının suça iştirak olduğunu hatırlattı.

Herkes bir şekilde zengin olmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda kimileri bazı işler üzerine yoğunlaşırken, kimileri de borsa ve diğer yatırım araçlarını kullanarak zengin olmaya çalışıyor. Şimdiyse yatırım yaparak zengin olmaya çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan açıklamalara göre yatırım tavsiyesi alıyorsanız, suça iştirak ediyor olabilirsiniz.

SPK, zaman zaman bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyor ve bu kişilere işlem yapma yasağı getiriyor. Hakkında işlem yasağı getirilen bazı kişilerse soluğu Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında alıyorlar ve WhatsApp ya da Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamalarında üyelik bazlı gruplar oluşturduklarını ifade ediyorlar ve diğer yatırımcıları bu gruba alıyorlar. İşte genelde ücretli olan bu gruplara katılmak, bir suç olarak karşınıza çıkabilir.

SPK'nın açıklamalarına göre eğer bir yatırımcı, daha önce işlem yasağı getirilmiş olan bir kişinin grubuna dahil olursa, o yatırımcı da suça iştirak etmiş sayılacak. SPK, bu durumun piyasa dolandırıcılığı kapsamında ele alınacağını ifade ediyor. Yani yatırımcılar, bundan sonra WhatsApp ya da Telegram gibi uygulamalar üzerinden girdikleri gruplarda daha dikkatli olmak durumunda olacaklar.

SPK tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

"Üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK'nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.”