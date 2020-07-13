Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu Tüpraş Oldu

İstanbul Sanayi Odası, 2019 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre listenin zirvesinde Tüpraş yer aldı. Listenin ilk on sırasında ise hiçbir savunma sanayi kuruluşunun bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), her yıl düzenli olarak açıkladığı "500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması sonuçlarının son sonuçlarını açıkladı. Yapılan araştırmalar, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarının hangileri olduğunu gözler önüne sererken bu şirketlerle ilgili bazı genel istatistikleri ortaya koyuyor. Dilerseniz hemen, İSO'nun açıkladığı verilere yakından bakalım.

500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarına göre araştırma kapsamında ilk 500'e giren şirketler, 2019 yılında ihracatlarını yüzde 2.4 artırdılar. Ayrıca bu kuruluşların istihdam seviyeleri de önceki yıla oranla yüzde 1 oranında arttı. Katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6.9'a yükselirken kurumların Ar-Ge harcamaları ise yüzde 150'den daha fazla artış gösterdi. Yapılan araştırma, kurumların toplam borç paylarının yüzde 1.4 arttığını gözler önüne seriyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu: Tüpraş

İSO tarafından yapılan araştırmaya göre ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi olan Tüpraş, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Şirketin 2019 yılındaki net satışı ise 87.9 milyar lira olarak karşımıza çıkıyor. Tüpraş'ı ise 37 milyar liralık net satış miktarı ile Ford Otomotiv takip ediyor. Listenin üçüncü sırasına baktığımızda ise Toyota Otomotiv'i 25.8 milyar liralık net satış miktarı ile görüyoruz.

İSO'nun araştırmasına göre Türkiye'nin en büyük dördüncü sanayi kuruluşu ise Renault oldu. Şirketin 2019 yılındaki net satışı 24.6 milyar lira olarak belirlendi. Renault'u takip eden sanayi kuruluşu ise 20.8 milyarlık net satış ile Star Rafineri oldu. Star Rafineri, İSO'nun 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk kez kendisine yer buldu ve listeye, etkileyici bir giriş yaptı.

İSO 500 listesinin altıncı sırasında 18.6 milyar liralık net satış miktarı ile Arçelik yer alıyor. Beyaz eşya devini ise Tofaş Türk Otomobil Fabrikası takip ediyor. Tofaş Türk'in 2019 yılındaki net satış miktarı 17.4 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Listenin sekizinci sırasında İskenderun Demir Çelik, onuncu sırasındaysa Ereğli Demir ve Çelik Fabrikası'nı görüyoruz. Listenin dokuzuncu sırasında yer alan şirketin bilgileri ise şu an için açıklanmadı.

Türkiye'nin savunma sanayii alanına ne kadar önem verdiği herkes tarafından biliniyor. Bu bağlamda İSO 500'ün ilk on sırasında bir savunma sanayi kuruluşunun olması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak böyle bir şey 2019 yılında gerçekleşmedi. Ülkemizin savunma sanayii alanındaki bir numaralı ismi ASELSAN, 12.6 milyar liralık net satış ile İSO 500 listesinin on birinci sırasında kendisine yer bulabildi.