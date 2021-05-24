Netflix dijital platformunda yayınlanan cesur gençlik dizisi Sex Education, ilk iki sezonuyla hem büyük beğeni hem de yoğun eleştiri almıştı. Başrollerinde oyuncu Emma Mackey ve Asa Butterfield’i izlediğimiz dizinin 3. sezonu ne zaman geliyor? Sex Education 3. sezon hakkında tüm merak edilenleri anlattık.

2019 yılında Netflix’te yayınlanmaya başlayan İngiliz yapımı gençlik dizisi Sex Education, özellikle genç izleyiciler tarafından çok sevilse de cesur sahneleri nedeniyle pek çok eleştiri de almıştı. Sex Education dizisi, lisede okuyan bir grup gencin kendi cinselliklerini keşfetmeleri üzerinden gençlik, aşk, toplum, psikoloji ve arkadaşlık üzerine farklı hikayeler anlatan ve gençlere hitap eden bir yapım.

Sex Education, ilk iki sezonu ile kendine epey hayran kazandı. Haliyle bu hayranlar sormaya başladı, dizinin 3. sezonu ne zaman gelecek? Tüm yapımlar gibi bu dizi de pandemiden etkilendi ve çekimleri beklenenden daha uzun sürdü. Ancak yeni sezon geliyor mu, geliyor. Sex Education 3. sezon hakkında merak edilen tüm detayları anlattık ve yeni sezonun çıkış tarihi hakkında yakaladığımız bazı ipuçlarını paylaştık.

Sex Education 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Maalesef şu an için bu konuda yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizinin ilk sezonu Ocak 2019, 2. sezonu Ocak 2020 tarihinde yayınlanmıştı. Muhtemelen pandemi olmasaydı 3. sezon da Ocak 2021 tarihinde yayınlanacaktı ancak tüm yapımlar gibi Sex Education dizisi de küresel salgından etkilendi.

Dış basında çıkan bazı kaynaklara göre Sex Education 3. sezon çekimleri tamamlandı. Demek ki bu sıra yeni sezonun post prodüksiyon aşamasındalar. Ocak ayı geleneğini sürdüreceklerini düşünürsek 3. sezonu Ocak 2022 tarihinde izleyebiliriz. Yine de henüz resmi bir açıklama olmadığını hatırlatalım.

Sex Education 3. sezonda kimleri göreceğiz?

Netflix UK & İreland YouTube kanalında yayınlanan, oyuncu Alistair Petrie’yi gördüğümüz 3. sezon tanıtım videosunda kısaca yeni sezon oyuncularından bahsediliyor. Sex Education yeni sezonunda dizinin sevilen karakterleri Otis, Eric, Jean, Maeve, Aimee, Adam, Jackson, Ola, Ola ve Müdür Groff’u aynı oyuncularla izleyebileceğiz.

Aynı şekilde Aimee'nin erkek arkadaşı Steve, Bayan Sands, Bay Hendricks, Ola'nın babası Jakob, Adam'ın annesi Maureen, Jackson'ın annesi Sofia, Otis'in babası Remi, Roz, Rahim, Viv ve Maeve'nin yeni komşusu Isaac de yine aynı oyuncular tarafından canlandırılacak yeni sezon karakterleri arasında. Olivia, Ruby ve Anwar karakterlerinin de yeni sezonda tekrar ortaya çıkacakları düşünülüyor.

Gelelim 3. sezonda karşılaşacağımız yeni karaktere; oyuncu Jason Isaacs’i Müdür Groof’un ukala abisi, oyuncu Jemima Kirke’i okulun yeni müdürü, oyuncu Dua Saleh’i ise okulun yeni belalı öğrencilerinden biri olarak izleyeceğiz. Yeni karakterlerin dizinin hikayesini daha heyecanlı bir noktaya getirecekleri düşünülüyor.

Sex Education 3. sezon hikayesi nasıl olacak?

Sex Education 3. sezon hikayesi ile ilgili de yapılmış bir açıklama yok ancak 2. sezonun etkili finalini düşündüğümüz zaman Otis ve Maeve arasındaki gerilimin tırmanarak artacağını söyleyebiliriz. Otis’in sosyal yönden zayıf bir karakter olduğunu da göz önünde bulundurursak yeni sezonun ilk birkaç bölümünde yanlış anlaşılmalar silsilesi devam edecektir.

Maeve'nin aile sorunlarının da devam edeceği düşünülüyor. Eric, Rahim ve Adam arasındaki karmaşık ilişki dinamikleri yeni sezonda da çözülmeyecek bir düğüme sahip. Aimee karakterinin yaşadığı travmatik olay benzeri hikayelerle yeni sezonda da karşılacağız. Bu tür travma anlatıları, dizinin toplumsal olayları eleştirme yöntemi olarak görülüyor.

Jackson, baskılardan sıyrılarak kendini keşfetme sürecine devam edecek. Jean'in Jakob'un bebeğine hamile olduğunu öğrenmiştik. Bu ilişkiye ne olacağı da merak edilen bir nokta. Dizi kendi içinde çatışma dinamikleri olan sabit bir kadroya sahip. 3. sezonda bu kadroya dahil olacak yeni karakterlerin, var olan çatışmaları alevlendirerek hikayedeki düğümleri çözecekleri düşünülüyor.

Dizinin yazarı endişeli:

Sex Education dizisinin yaratıcılarından ve yazarlarından biri olan Laurie Nunn, dizide klasik hikayenin devam edeceğini söylüyor. Her lisede olduğu gibi birkaç popüler kız, birkaç zorba, birkaç silik tip ve bazı şaşırtıcı karakterler ilk iki sezonda olduğu gibi Sex Education 3. sezonunda da karşımıza çıkacak.

Evening Standard’da verdiği bir röportajda dizideki cesur sahnelerden bahseden Nunn, sürekli konu üzerine tartıştıklarını ve dizideki tüm cinsellik içeren sahnelerin eğitici olmasını amaçladıklarını söylüyor. Genel olarak dizi ve sinema endüstrisi hakkında konuşan Nunn, ekranda gerçekten gereksiz çıplaklığa ihtiyacımız olup olmadığını sürekli tartışıyoruz, diyor. İhtiyacınız olduğunu sanmıyoruz.

Dizinin gelecek sezonları hakkında da konuşan Laurie Nunn, karakterlerin canlı olduğunu ve 3. sezondan çok daha fazlasını yapmak istediğini söylüyor. Ancak diyerek bir parantez açan Nunn, biz burada konuşurken Netflix’te çok şey değişiyor ve son sözü tepedeki büyük adamlar söylüyor, diyor.

Dizi en geç 5. sezonda final yapacak:

Hem dizinin yazarı Laurie Nunn hem de dizinin oyuncuları ve yapımcıları, dizinin çok uzun süren bir yapım olmayacağını söylüyorlar. Laurie Nunn, eğer 10 yıl süren bir dizi yaparsak 30 yaşında insanların lise öğrencisi olduğu bir iş çıkarmış oluruz, diyor. Zaten bu bir lise dizisi olduğu için ellerinde sınırlı bir süre var.

Dizide lise öğrencilerini canlandıran tüm oyuncular lise yaşındaki çocuklar değil ancak yine de genç bir karakteri canlandırırken göze batmıyorlar. Aynı oyuncuların 30 yaşına gelip de hala aynı yaştaki karakterli canlandırmasını dizi ekibi de istemiyor. Bu nedenle dizi, en fazla birkaç sezon daha çekilecek ve belki bir lise mezuniyet balosu bölümü ile hikaye noktalanacak. Üniversitede geçen bir yan hikaye çekilir mi bilinmez.

Sex Education 3. sezon fragmanı ne zaman gelecek?

Netflix’i bilirsiniz. Sex Education 3. sezonu Ocak 2022’de başlayacaksa biz fragmanı en iyi ihtimalle Aralık sonunda izleriz. Platformun sistemi bu şekilde çalışıyor. Ancak dizinin sosyal medya hesaplarından yeni sezon ile ilgili kısa videolara ve yeni fotoğraflara ulaşmanız mümkün. Belki birileri yakında bir şeyler sızdırabilir.

Netflix dijital platformunda yayınlanan cesur gençlik dizisi Sex Education 3. sezonu hakkında merak edilen tüm detayları anlattık ve olası çıkış tarihi hakkında bazı ipuçları paylaştık. Dizi hakkında resmi bir açıklama yapıldığında ya da fısıltı gazetesinden bir şeyler duyduğumuzda sizinle mutlaka paylaşacağız.