Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation oyuncularının büyük merakla beklediği “Ocak İndirimleri"ni resmen başlatmıştı. Kısa süreli kampanya kapsamında yüzlerce PS oyunu %90’a varan oranda indirime girmişti.
Tabii ki kampanya güzel oranlar sunsa da PS Store’da normal fiyatların uçması nedeniyle bazı yapımların fiyatları indirime rağmen hâlâ çok fazla. Biz de bu kadar para vermek istemeyenler için bir liste hazırlayalım dedik. Bu içeriğimizde, PlayStation Ocak İndirimleri’nde 400 TL altına, yani bir akşam yemeği parasına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.
PlayStation Ocak indirimlerinde 400 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|Marvel's Spider-Man Remastered (PS5)
|466,78 TL
|270,78 TL (%42)
|Mafia: Trilogy (PS4)
|374 TL
|93,50 TL (%75)
|The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4)
|999 TL
|199,80 TL (%80)
|Battlefield 2042 (PS5, PS4)
|800 TL
|64 TL (%92)
|Battlefield 1 (PS4)
|100 TL
|10 Tl (%90)
|Need For Speed Unbound (PS5)
|1.400 TL
|140 TL (%90)
|Mortal Kombat 11 (PS5, PS4)
|349 TL
|34,90 TL (%90)
|Batman: Arkham Collection (PS4)
|2.099 TL
|209,90 TL (%90)
|Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PS5)
|699 TL
|349,50 TL (%50)
|Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4)
|1.799 TL
|179,99 TL (%90)
|Assassin's Creed Valhalla - Compete Edition (PS5,PS4)
|975 TL
|243,75 TL (%75)
|Metro Exodus (PS5, PS4)
|1.049 TL
|262,25 TL (%75)
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü (PS5, PS4)
|959 TL
|287,70 TL (%70)
|Mass Effect Legendary Edition (PS4)
|2.600 TL
|208 TL (%92)
|Deathloop Deluxe Edition (PS5, PS4)
|639 TL
|127,80 TL (%80)
|GTA V (PS5)
|439 TL
|219,50 TL (%50)
|The Crew Motorfest (PS4)
|1.249 TL
|374,70 TL (%70)
|Fallout 4 (PS5, PS4)
|699 TL
|279,60 TL (%60)
|Watch Dogs: Legion (PS5, PS4)
|470 TL
|70,50 TL (%85)
|Resident Evil 2 Remake (PS5, PS4)
|1.399 TL
|349, 75 TL (%75)
*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabilirsiniz.
Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İndirimler, 7 Ocak gününe kadar devam edecek.
PlayStation Ocak İndirimleri'nde diğer fiyatı düşen oyunlar için: