Birkaç gün önce başlayan PlayStation Ocak İndirimleri'nde 400 TL altına alabileceğiniz oyunları sizler için derledik.

Sony, geçtiğimiz günlerde PlayStation oyuncularının büyük merakla beklediği “Ocak İndirimleri"ni resmen başlatmıştı. Kısa süreli kampanya kapsamında yüzlerce PS oyunu %90’a varan oranda indirime girmişti.

Tabii ki kampanya güzel oranlar sunsa da PS Store’da normal fiyatların uçması nedeniyle bazı yapımların fiyatları indirime rağmen hâlâ çok fazla. Biz de bu kadar para vermek istemeyenler için bir liste hazırlayalım dedik. Bu içeriğimizde, PlayStation Ocak İndirimleri’nde 400 TL altına, yani bir akşam yemeği parasına alabileceğiniz oyunlara bakıyoruz.

PlayStation Ocak indirimlerinde 400 TL altına alabileceğiniz bazı oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Marvel's Spider-Man Remastered (PS5) 466,78 TL 270,78 TL (%42) Mafia: Trilogy (PS4) 374 TL 93,50 TL (%75) The Witcher 3: Wild Hunt (PS5, PS4) 999 TL 199,80 TL (%80) Battlefield 2042 (PS5, PS4) 800 TL 64 TL (%92) Battlefield 1 (PS4) 100 TL 10 Tl (%90) Need For Speed Unbound (PS5) 1.400 TL 140 TL (%90) Mortal Kombat 11 (PS5, PS4) 349 TL 34,90 TL (%90) Batman: Arkham Collection (PS4) 2.099 TL 209,90 TL (%90) Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PS5) 699 TL 349,50 TL (%50) Star Wars Jedi: Fallen Order (PS5, PS4) 1.799 TL 179,99 TL (%90) Assassin's Creed Valhalla - Compete Edition (PS5,PS4) 975 TL 243,75 TL (%75) Metro Exodus (PS5, PS4) 1.049 TL 262,25 TL (%75) Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü (PS5, PS4) 959 TL 287,70 TL (%70) Mass Effect Legendary Edition (PS4) 2.600 TL 208 TL (%92) Deathloop Deluxe Edition (PS5, PS4) 639 TL 127,80 TL (%80) GTA V (PS5) 439 TL 219,50 TL (%50) The Crew Motorfest (PS4) 1.249 TL 374,70 TL (%70) Fallout 4 (PS5, PS4) 699 TL 279,60 TL (%60) Watch Dogs: Legion (PS5, PS4) 470 TL 70,50 TL (%85) Resident Evil 2 Remake (PS5, PS4) 1.399 TL 349, 75 TL (%75)

*PS4 oyunlarını geriye uyumluluk sayesinde PS5 konsolunuzdan da oynayabilirsiniz.

Kampanyada fiyatı düşen tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İndirimler, 7 Ocak gününe kadar devam edecek.

PlayStation Ocak İndirimleri'nde diğer fiyatı düşen oyunlar için: