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Sigortada "Yarın Sisteme Düşer" Devri Sona Eriyor: İşte 1 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Değişiklikler!

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Sigorta yaptırdıktan sonra sisteme düşmesi için bekleme durumu artık tarih oluyor. 1 Ağustos itibarıyla yeni değişiklikler kapıda.

Sigortada "Yarın Sisteme Düşer" Devri Sona Eriyor: İşte 1 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Değişiklikler!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sigorta yaptırdıktan sonra sisteme düşmesini bekleme durumu artık tarih oluyor.

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Sigortada "Yarın Sisteme Düşer" Devri Sona Eriyor: İşte 1 Ağustos'ta Yürürlüğe Girecek Değişiklikler!
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Artık saniyeler içinde sisteme düşecek

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Yeni düzenlemeyle birlikte, acenteden çıktığınız an poliçeniz saniyesinde merkezi sistemde görünecek. Kazalara ait hasar dosyaları ve eksper raporları ise en geç gün sonuna kadar sisteme işlenmiş olmak zorunda.

Sistemi yavaşlatan ya da gereksiz yük bindiren şirketlere de "aşım bedeli" adı altında çok ciddi para cezaları kesilecek.

Bu devrim niteliğindeki dijital kuralların büyük kısmı hemen yürürlüğe girse de sigorta şirketlerine altyapılarını güncellemeleri için küçük bir zaman tanındı. Sektörün tamamen "anlık" veri paylaşımına geçeceği ve bu kuralların tavizsiz uygulanacağı gün ise 1 Ağustos 2026.

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