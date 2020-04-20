Parmak Ucu Büyüklüğünde Koronavirüs Aşısı Geliştiriliyor

Pittsburgh Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, koronavirüsle mücadeleye yeni bir boyut katacak, parmak ucu kadar küçük ve oldukça esnek bir aşı üzerinde çalışıyor. Maliyeti oldukça düşük olan bu aşı, seri üretime alınması hâlinde kısa sürede tüm dünyanın ihtiyacını giderebilir.

Dünyanın dört bir yanından araştırmacılar, COVID-19 ile savaşmak için pek çok farklı aşı üzerinde çalışıyor. Aşı hazır hâle gelse bile en büyük problemlerden biri aşıyı tüm insanlara ulaştırabilmek ki bunun için en azından 4 milyar aşı üretilmesi gerekiyor. İşte bu noktada Pittsburgh Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, koronavirüs aşısını kısa sürede tüm dünyada kullanılabilir hâle getirecek bir aşı üretmeyi hedefliyor.

Parmak ucu kadar küçük ve oldukça esnek olan bu parça, koronavirüsle mücadeleye yeni bir boyut kazandırabilir. Üzerinde her biri bir insan saçı kalınlığında olan yaklaşık 400 küçük iğnenin bulunduğu aşıyı klasik aşılardan ayıran en can alıcı noktaysa tüm dünyada kısa bir sürede kullanılabilir hâle gelme potansiyeline sahip olması.

Diğer aşılara kıyasla çok düşük maliyete sahip:

Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü ve Dermatoloji Bölüm Başkanı Dr. Louis Falo, ekibin geliştirdiği aşının hazır olduğunda Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylanması hâlinde ihtiyacımız olan COVID-19 korumasını cilt yoluyla sağlayacağını söyledi. Geliştirme aşamasında olan aşının herhangi bir şekilde kanamaya neden olmadığının altını çizen Falo, böylece insanların bu aşıdan korkmasını gerektirecek bir neden olmadığını da belirtiyor.

Araştırma ekibine göre aşının acısız olması, yalnızca basit bir detay. Bu noktada geliştirilen tasarımla sağlanan esas fayda, aşıların oldukça ucuza üretilebilmesi ve nakliye veya depolama için soğuk tutulmasına gerek olmaması. Bunlara ek olarak kullanım için herhangi bir sağlık çalışanına ihtiyaç duyulmaması, aşının potansiyelini iyileştiren bir başka önemli detay.

Aşının üretimi oldukça kolay ve hızlı:

Salgının tüm dünyaya yayıldığını vurgulayan Pittsburgh Üniversitesi Cerrahi Profesörü Dr. Andrea Gambotto, böyle bir durumda 4 milyardan fazla doz aşıya ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Bu da kısa sürede üretilemeyecek kadar çok aşıya ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor ancak Pittsburgh’taki bilim insanlarına göre geliştirdikleri bu tip mikroiğne dizisini ölçeklendirmek oldukça kolay.

Öyle ki araştırmacılar, şu anda yalnızca bir çalışanla bile günde 100 doz oluşturabildiklerini söylüyor. Üretimlerin endüstriyel bir laboratuvar ortamında devam ettirilmesiyle bu sayının binlerce kat üzerine çıkmak da mümkün. Aşının üretim hızı ve kolaylığıyla ilgili konuşan Dr. Falo, konu hakkında “Bunu dünya çapında, global olarak çok hızlı bir şekilde dağıtabiliriz” dedi.

Bu aşı tasarımı, her ne kadar kulağa oldukça mantıklı gelse de diğer tüm aşılarda olduğu gibi klinik araştırmalardan geçmek durumunda. Bu noktada uzmanlar, gerekli fon sağlansa ve aşı geliştirilse bile tüm onay sürecinin aylar, hatta bir yıl veya daha uzun sürebileceğini düşünüyor.