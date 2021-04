Minecraft'ta İnşa Edilen Birbirinden Sıra Dışı 12 Yapı

Yıllardır yüz milyonlar tarafından oynanan Minecraft'ın özgür yapısı bazılarının ufkunu genişletmiş ve ortaya şahane yapılar çıkmış. Sinema, dizi ve oyun dünyasının efsane bina ve şehirleri listemizde

Minecraft piyasaya ilk sürüldüğünde böylesine bir başarı yakalayabileceği tahmin edilmemişti. Hemen hemen her platform için geliştirilen Minecraft, yıllar boyunca yüz milyonlarca oyuncu tarafından oynandı. 2020 yılını sonunda 600 milyon bandına ulaşan Minecraft, hayatta kalma oyunu olmasının yanı sıra oldukça gelişmiş bir yaratıcı moduna da sahip.

Minecraft’ta bazı yapılar içine gezilmesi hak ediyor. Herhangi bir uçak biletine ihtiyacınız olmadan Orta Dünya, Tamriel ve Azeroth’a gidebilirsiniz. Tamamen oyunun topluluğu tarafından inşa edilen bu yapıları indirmek ise tamamen ücretsiz.

Sizler için hazırladığımız bu listeyi Minecraft’ın en iyi turistik noktaları için bir rota olarak düşünebilirsiniz. İnşa edilmesi günler hatta aylar alan bu yapıları bilgisayarınıza indirerek odanızdan dahi çıkmadan farklı evrenleri ziyaret edebileceksiniz.

Minecraft'ta İnşa Edilmiş En Sıra Dışı Yapılar

Sonic the Hedgehog

Minas Tirith

Moria Madenleri

Shining Labirenti

Ölüm Yıldızı

Hogwarts

Cyberpunk City

Titanic

Orta Dünya

Azeroth

Eyfel Kulesi

King’s Landing

Yılların efsanesini yeniden yaşatan Sonic the Hedgehog:

2012 yılında FVDisco tarafından geliştirilen ve hayranlarının ilgisini toplayan Sonic the Hedgehog, Minecraft sayesinde tekrar canlandırıldı. Haritanın yaratıcısı, oyundan aşina olduğumuz zıplama rampaları, süper yaylar ve diğer nostaljik Sonic bulmacalarıyla dolu bir harita inşa etti. Minecraft oyununun içine bir Sonic oyunu inşa eden harita yaratıcısının Sonic the Hedgehod haritası, Minecraft topluluğu tarafından inşa edilen en etkileyici yapılardan biri.

Haritadaki mini oyundaki amaç ise en kısa sürede haritanın etrafındaki turu tamamlamak.

Orta Dünya'ya dönüş: Minas Tirith

Yüzüklerin Efendisi’nin en büyük ve görkemli yapılarından biri olan Minas Tirith, Minecraft’ta sadece tek bir kişi tarafından inşa edildi. Fishyyy takma isimli harita yaratıcısı Minas Tirith’i adeta yeniden yarattı. Yıllar boyunca birçok fantastik yapıma ilham kaynağı olan Yüzüklerin Efendisi serisindeki bu görkemli yapı, heybetli olduğu kadar güzel.

Tamamlanması sadece 22 saat 20 dakika süren bu yapı için böylesine bir zamanlama hayret verici. Filmlerden tanıdığımız beyaz büyük kapısından, sarayın inşa edildiği yüksek uçurum kenarına kadar tüm yapı ve şehir görülmeye değer. Yapının tamamında ise yaklaşık altı milyon blok kullanıldı.

Yüzüklerin Efendisi evreninden unutulmaz bir mekan daha: Moria Madenleri

Yüzüklerin Efendisi evreninin diğer verdiği bir diğer ilham da Moria Madenleri diyebiliriz. Hiçbir hile kullanmadan yapılan bu yapıyı Ebglminecraft ve ekibi inşa etti. Filmde görülen madenlerin neredeyse birebir aynısını inşa eden ekip, hile kullanmadığı için bütün kaynakları kırıp tekrar kullanmak zorunda kaldı. Moria Madenleri’nin kitaplardaki atmosferi ve filmde yansıtılma şeklinin oldukça karanlık olduğunu düşünürsek, yaratıcı ekibin aynı atmosferi Minecraft gibi bir oyunda yakaladığını söyleyebiliriz. Hatta, Moria Madenleri Minecraft’ta öyle kusursuz inşa edilmiş ki, burada yaşayan Balrog her an karşınıza çıkabilir gibi hissedebilirsiniz.

Sinema dünyasının ikonik mekanlarından Shining Labirenti:

Stanley Kubrick’in efsanevi korku klasiği The Shining (Cinnet) filminde yer alan büyük ve korkutucu labirent, Minecraft oyununda tekrar yaratıldı. Chris-P isimli Reddit editörü tarafından yaratılan harita, The Shining labirentinin birebir aynısı. Her ne kadar filmdeki büyüleyici otel haritada yer almasa da, labirentin atmosferi de oldukça korkunç ve etkileyici.

Yıldız Savaşları'ndan Death Star:

Star Wars evreninin en sevilen kötü adamlarından biri olan Darth Vader’ın inşa ettiği Ölüm Yıldızı, Minecraft’ta da yer alıyor. Paradise Decay ekibinin hayalleri gerçeğe dönüştürdüğü bu Minecraft yapısı ile Ölüm Yıldızı’nın içinde dolaşabiliyor ve savaş gemilerini gezebiliyoruz. Adeta filmdeki gibi Ölüm Yıldızı’nı yok edecek atışı yaptığımız mini oyunda kendinizi bir X-Wing pilotu gibi hissedebilirsiniz.

Harry Potter'dan Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu

The Floo Networkd tarafından inşa edilen bu Minecraft yapısı, sadece Hogwarts’ın detaylı bir kopyası değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir Harry Potter RP’si. Piksellerinin tamamını filmlerden ve kitaplardan alan yapının nasıl çalıştığını anlamak için videosunu izleyebilirsiniz. Bu harita ile, Minecraft evreninde Hogwarts’ı gezebilir ve gizemlerini çözebilirsiniz.

Olaylı oyun Cyberpunk 2077'den daha iki mekaniklere sahip Cyberpunk City:

ElysiumFire isimli ekip, Cyberpunk 2077’den aldığı ilhamla Cyberpunk City’yi yarattı. Mega gökdelenler, göz kamaştırıcı neon tabelalar ve dev bir sanal anka kuşu gördüğümüz haritada bunlardan çok daha fazlası var. ElysiumFire, harita ile ilgili olarak oyuncuları uyarıyor. Harita öylesine büyük ve detaylı ki, oyununuzu çökertebileceği ve hatta bilgisayarınızda hatalara yol açabileceğini söylüyor. Bir sonraki güncellemelere kadar haritayı sadece videodan izlemek isteyebilirsiniz. :)

Filmi kadar romantik değil ama Titanic de var:

Titanic, Minecraft dünyasında birden çok kez inşa edilmiş bir yapı. Listedeki çoğu haritanın aksine gerçek bir yapı olan Titanic, Minecraft sayesinde gezilebilir bir versiyona sahip. Fransız ekibin inşa etmiş olduğu yapının videosunu yukarıdan izleyebilirsiniz.

Geliştirilmeye devam edilen Orta Dünya:

Orta Dünya, 2010 yılında piyasaya sürülen ve geliştirilmesi hala devam eden Minecraft yapı topluluklarından biri. Ekip, tam 11 yıldır Yüzüklerin Efendisi evreninin fantastik dünyasının en ikonik manzaralarını ve şehirlerini inşa etmeye devam ediyor. 11 yıldır hala bitmemiş olan bu evreni, koltuğunuzdan kalkmadan gezebilir ve haritanın ayrıntılarını keşfedebilirsiniz.

World of Warcraft haritasının tamamını içeren Azeroth:

Crafting Azeroth isimli ekip, World of Warcraft haritasının tamamını, birebir ölçekle Minecraft oyunu içine inşa ediyor. İnşası hala bitmeyen bir diğer proje olan Azeroth, ekip çalışmasının gerçek bir zaferi olarak adlandırılıyor.

Dünyanın en sembolik yapılarından Eyfel Kulesi:

Dünyanın en büyük ikonik yapılarından biri olan Eyfel Kulesi de Minecraft’ta ziyaret edilebilir bir hale getirildi. MJSeyone’nin, Eyfel Kulesi için Minecraft yorumunun detayları olağanüstü. Bildiğimiz şekline göre inşa edilen yapıda her bir kemere detaylı bir şekilde eğim verilmiş. Eyfel Kulesi’nin haritasında ise sadece yapının kendisi değil ayrıca etrafındaki park da yer alıyor. Böylece sadece Minecraft oynayarak Eyfel Kulesi’ni gezebilir ve etrafına göz atabilirsiniz.

Game of Thrones efsanesinin yaşatıldığı King’s Landing:

Tam iki buçuk yılda 175 farklı yapı yaratıcısı tarafından oluşturulan bu King’s Landing, Game of Thrones hayranıysanız kesinlikle ziyaret etmeniz gereken bir harita. Minecraft’ın gördüğü en etkileyici yapılardan biri olan King’s Landing, ayrıntılarına gösterilen özenle dikkat çekiyor.

Minecraft’ta inşa edilen sıra dışı yapılar listemizin sonuna geldik. Siz de bir Minecraft oyuncusuysanız bu yapılardan ilham alarak kendi yapılarınızı inşa edebilirsiniz. Kim bilir, belki de bir sonraki Minecraft yapı içeriğimiz sizin yapınızla ilgili olur.