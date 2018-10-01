Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çekilen görüntülerle ilgili araştırmasını basınla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir apartmandan çekilen görüntüler, sosyal medyada olay olmuştu. Ateşli bir topu andıran garip cisimler gökyüzünden yere doğru inerek bir süre sonra gözden kayboluyordu. Dilerseniz haberimizin devamına geçmeden o görüntülere bir göz atabilirsiniz.

Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu videoyu uzun uzadıya inceledi ve görüntülerin hiçbir bilindik teknolojiyle veya cisimle bağdaştırılamadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif… vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir."

Sirius, açıklamalarına şöyle devam etti: