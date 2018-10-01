Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir apartmandan çekilen görüntüler, sosyal medyada olay olmuştu. Ateşli bir topu andıran garip cisimler gökyüzünden yere doğru inerek bir süre sonra gözden kayboluyordu. Dilerseniz haberimizin devamına geçmeden o görüntülere bir göz atabilirsiniz.
Sirius Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bu videoyu uzun uzadıya inceledi ve görüntülerin hiçbir bilindik teknolojiyle veya cisimle bağdaştırılamadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bahsi geçen video üzerinde özel filtre analizi ve programlarla yapılan piksel, gölge, ışık, kontrast, negatif… vb. incelemede, değerlerin kare kare detaylı olarak incelenmesi ve analizi sonucu, videoya alınan ışıklı cisimlerin kesinlikle montaj olmadığı ve videoda hiçbir oynama ve efekt yapılmadığı tespit edilmiştir."
Sirius, açıklamalarına şöyle devam etti:
- Ayrıca bahsi geçen videodaki ışıklı cisimlerin gökyüzünde aniden ortaya çıkmaları ve bir anda belirmeleri, formları, yapıları, manevraları, yaydığı yoğun ve parlak ışıkları, hiç bir ses çıkartmamaları ve yer çekimini etkisiz kılacak biçimde havada önce birkaç saniye asılı durup, daha sonra önce yatay ve sonrada değişik yönlere hareket etmeleri hiçbir şekilde bilinen konvansiyonel araçlarla ve teknolojilerle uyuşmamaktadır.
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Görüntüleri, özel filtre programlarında büyüterek yaptığımız histogram ve piksel incelemelerde cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçtığı tespit edilmiştir. Gündüz filme alınan cisimlerin yakınlığı ve yoğun parlak ışıkları, ölçümlerimize göre bu cisimlerin atmosferimiz içinde 4 ila 6 km arası yükseklikte seyrettiklerini ve hareket ettiklerini göstermektedir.
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Yapılan spektral analizde de cisimlerin yaydığı ışık hüzmesi spectral fotometre ile ölçülerek, ışıkla ilgili temel büyüklükleri, ışık şiddeti, yoğunluğu ve akısı, aydınlanma şiddeti, fotografik uyarım ve parıltı gibi fotometrik değerlerinin çok yüksek, yoğun ve parlak olduğu tespit edilmiş ve cisimlerin farklı renklerde ışıklar saçarak hareket ettikleri saptanmıştır.
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Cisimler 1 saat süre içinde 10-15 dakika aralıklarla ortaya çıkmış ve bazen üç ve dört, bazen ise 6-7 ışıklı cisim olarak biranda ortaya çıkarak sessiz bir şekilde yoğun ışıklar saçarak hareket etmişler ve bölgede bulunan birçok vatandaşımız tarafından da gözlemlenmişlerdir… Yapılan her türlü teknik ve bilimsel analizler sonucunda, videoya alınan ışıklı cisimlerin "Tanımlanamayan Uçan Cisimler/UFO" oldukları sonucuna varmış bulunmaktayız.