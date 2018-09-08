Siyah Beyaz Tarihi Fotoğrafları Yeniden Renklendiren Proje

Geçmişin renkli dünyasını siyah beyaz fotoğraflara sıkışmaktan kurtaran proje ve renk kattığı 9 fotoğraf.

Günümüzde teknoloji ne kadar gelişse de teknolojinin yeni yeni gelişmeye başladığı ve icatların bir bir gelmeye başladığı dönemde, yaşam şartları şimdikinden çok daha farklıydı. Döneme ait fotoğraflar incelendiğinde ise siyah beyaz fotoğrafların arkasında ölümsezleştirilmiş anlar, aslında en az şimdiki kadar renkliydi.

Bright Side tarafından yapılan bir çalışma sonucu, artık geçmişin renkli dünyasını eski tarihi fotoğraflar üstünden daha farklı gözlemlemek mümkün. Karşınızda geçmişin ikon haline gelmiş fotoğraflarının renkler ile yeniden hayat verilmiş halleri.

Buz Teslimatı Yapan Kızlar (1914)

Colorado'da Noel (1949)

Mark Twain (1900)

Marilyn Monroe (1954)

Charlie Chaplin (1916)

Florida Sarasota Kumsalında Piknik (1941)

Evlat Edinilmiş Çocuk ve Oyuncağı - Londra (1945)

Abraham Lincoln (1865)

Elvis Presley, Priscilla Presley ve Yeni Doğmuş Kızları Lisa Marie (1968)