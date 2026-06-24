Skoda, bugüne kadarki en büyük elektrikli otomobili Peak'i resmen tanıttı. İşte özellikleri.

Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Skoda, elektrikli otomobiller konusundaki hamlelerini son yıllarda hızlandıran bir firmaydı. Şirketin yeni SUV tipindeki otomobili Peak de bu yüzden büyük heyecanla bekleniyordu. O gün geldi çattı. Yeni Skoda Peak, gerçekleştirilen bir lansman ile resmen tanıtıldı.

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Tamamen elektrikli Skoda Peak modeli, büyük bir SUV olarak karşımıza çıkıyor. Öyleki 7 koltuklu araç, Skoda’nın şimdiye kadarki en büyük elektriklisi olarak kayıtlara geçmeyi başarmış. Aracın Çekya’daki Mladá Boleslav’daki fabrikada ve MEB+ platformunda üretildiğini de atlamayalım.

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Karşınızda yeni Skoda Peak

Modern ve şık bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunulan Skoda Peak modeli, 4874 mm uzunluk, 1867 mm genişlik ve 1587 mm yükseklik değerleriyle geliyor. Aks mesafesi ise 2965 mm olarak açıklandı. Güç ve net çizgilerle Modern Solid tasarım dilinin devamı olarak nitelendirilen bir görünüme sahip. LED arka aydınlatma, karşıdan gelen sürücüleri rahatsız etmemek için 18 ışık segmenti kullanan LED Matrix farlar, 19-21 inçlik jantlar, elektrikli olarak dışarı çıkabilen kapı kolları gibi detayları da var.1.180 x 2.030 mm devasa panaromik cam tavanı da ekleyelim.

Gelelim en merak edilen noktalara. Hem arkadan çekişli hem dört tekerden çekişli olarak sunulacak yeni Skoda Peak modelinde 60, 90 ve 90x olmak üzere 3 farklı versiyon olacak. Giriş seviye versiyonda 150 kW güç, 160 km/sa maksimum hız göreceğiz. Daha büyük bataryalı 90 versiyonlarında ise sırasıyla 210 ve 220 beygir gücü olacak. O versiyonlarda 180 km/sa maksimum hız, 0’dan 100 km’ye 6,7 saniyede ulaşma gibi özellikler var.

En alt seviye versiyonda 63 kWh’lik bir batarya var. Onun detayları yok ancak 500 km altında menzili olacak. Ancak 91 kWh’lik daha büyük bataryalı modellerde güzel menziller sunuluyor. Öyle ki 640 km ve üzeri menzil olduğu ve 28 dakikada hızlı şarj ile %10’dan %80’e çıkabildikleri belirtilmiş.

İç mekâna geldiğimizde de modern bir görünümle karşılaşıyoruz. Ortada tablet şeklinde bir ekran tercihi var. Dikey konumlandırılan dokunsal geri bildirimli bu ekran 13,6 inç boyutunda. Ayrıca 10 inçlik dijital gösterge ekranı da bulunuyor. Paketine göre masajlı koltuklar, ambiyans aydınlatması ve daha birçok dikkat çeken özellik de iç mekânda bulunuyor.

Yeni Skoda Peak modelinin fiyatları henüz açıklanmadı. Aracın yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.